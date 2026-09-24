La reconstrucción del horror: qué pasó en la casa de Barrelier la noche del crimen de Agostina

FOTO: Una de las habitaciones de la casa de Claudio Barrelier. (archivo).

La investigación por el femicidio de Agostina Vega puso el foco en una habitación de la vivienda de Claudio Barrelier, ubicada en Del Campillo 878, en barrio Cofico. Allí, según la reconstrucción realizada por los investigadores, ocurrió una parte central del ataque contra la adolescente.

De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, Barrelier tenía una particular forma de manejar ese ambiente de la casa. Cuando ingresaba allí con alguna mujer, decía que tenía una reunión y establecía que nadie debía molestarlo.

Marianela Palmero, su pareja y madre de su hija, declaró que era habitual que Barrelier llevara mujeres a esa habitación y que presentara esos encuentros como reuniones.

La mujer también contó que, en algunas ocasiones, llegó a escuchar ruidos o gritos provenientes del lugar. Ante esas situaciones, Barrelier le enviaba mensajes por WhatsApp para pedirle que subiera el volumen de la música, con el objetivo de evitar que su hija escuchara lo que ocurría.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La habitación, ubicada en la parte delantera de la vivienda, se encontraba a pocos metros del resto de los integrantes de la familia.

Según la acusación del fiscal Raúl Garzón, Agostina ingresó a la vivienda de Barrelier a las 22.55 del sábado 23 de mayo. La adolescente conocía al acusado porque había mantenido una relación con su madre, Melisa. De hecho, semanas antes había publicado una fotografía junto a él y le había expresado afecto, al punto de decirle que lo quería "como a un papá".

La investigación sostiene que esa relación de confianza fue utilizada por Barrelier para llevarla hasta su vivienda. Una vez dentro de la habitación, de acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, Agostina habría sido atada de pies y manos por detrás.

Los investigadores encontraron además una fotografía de la adolescente maniatada sobre una cama. La imagen fue recuperada de uno de los teléfonos celulares analizados durante la investigación.

Los peritos sospechan, por el estado que presenta Agostina en esa fotografía, que pudo haber ingerido algún tipo de sustancia que afectara su capacidad de reacción. Sin embargo, ese punto todavía debe ser determinado mediante las pruebas científicas correspondientes.

El ataque y la muerte

La acusación sostiene que Agostina fue abusada sexualmente, apuñalada en reiteradas oportunidades y finalmente estrangulada. La autopsia estableció como mecanismo de muerte la asfixia provocada por estrangulamiento manual.

El fiscal Garzón ubica la muerte a las 2.48 de la madrugada del domingo 24 de mayo. Esa hora surge de la reconstrucción de distintos movimientos registrados durante esa noche, entre ellos la actividad de los teléfonos y otros elementos incorporados al expediente.

Sin embargo, los peritos forenses advirtieron que no es posible establecer con precisión matemática el momento de la muerte. El examen del cuerpo permite determinar un rango estimativo, pero no fijar una hora exacta.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Del dormitorio al descampado

Después del asesinato, según la investigación, Barrelier descuartizó el cuerpo de Agostina y posteriormente trasladó los restos hasta un descampado de Ampliación Ferreira.

El cuerpo fue encontrado el sábado 30 de mayo, casi una semana después de su ingreso a la vivienda de barrio Cofico.

La reconstrucción de esas horas constituye uno de los puntos centrales de la causa. Los investigadores buscan establecer con precisión cómo se produjo el ataque, qué ocurrió dentro de la habitación y cómo fueron los movimientos posteriores hasta el lugar donde finalmente apareció el cuerpo.

La habitación de Del Campillo 878 también quedó vinculada con otro episodio que la Justicia comenzó a revisar a partir de la investigación por el femicidio.

Un año antes, una joven de 20 años había logrado escapar semidesnuda de esa misma vivienda y pedir ayuda. Según los investigadores, existen similitudes entre aquel episodio y lo ocurrido con Agostina, particularmente en la forma en que las jóvenes habrían sido llevadas al domicilio y posteriormente sometidas.

En el marco de la causa actual también se recuperaron fotografías y videos de años anteriores que están siendo analizados para determinar si Barrelier estuvo involucrado en otros hechos.

Informe de Juan Federico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/