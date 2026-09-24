Rechazan liberación de asesinos de Lara Fernández y su madre critica beneficios para delincuentes

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de Lomas de Zamora volvió a desestimar este jueves la excarcelación de los tres ladrones condenados por el crimen de Lara Valentina Fernández, la adolescente de 17 años asesinada de un disparo durante un robo el 1 de enero de 2022. La madre de la joven criticó "los constantes beneficios que existen para los delincuentes".

Según la resolución de seis páginas a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el abogado de Cristian Mario Maidana, Alan Benjamín González Ávalos y Leandro Nicolás Strassera consideró "irrazonable" la extensión de la prisión preventiva dictada contra los implicados.

"El mantenimiento de la medida cautelar privativa de la libertad (...) no puede sustentarse ni en la pena ni en expectativa puesto que, aún sin perder de vista lo elevado de la misma, debe tenerse en cuenta la cantidad de tiempo que mi asistido (Maidana) lleva en prisión preventiva", expresó el letrado Marcos Sánchez Clos, quien argumentó que esto "disminuye el peligro de fuga; ni en el entorpecimiento de la investigación".

Laura Fernández, madre de la víctima, conversó con NA y se mostró conforme con la decisión, aunque cuestionó: "Siempre se hacen este tipo de audiencias para saber cómo están los detenidos a ver si se les da algún tipo de beneficios específicos porque los defensores los piden".

"Para la víctima nunca hay una audiencia para preguntar cómo se encuentra o se siente, si necesita un psicólogo o si pasa alguna situación complicada. Llega un momento que te cansa y te pudre porque siempre está la revictimización. La audiencia siempre se hace para lograr un bien para ellos, nunca hay algo para las víctimas", manifestó Laura.

En este sentido, mencionó la Ley de Víctimas, que "cuida y protege" a los seres queridos de los damnificados, aunque en muchas ocasiones "no se cumple": "Hay muchas familias que pasaron por lo mismo que viví yo y no pueden pagar los abogados, que no son gratuitos. Los delincuentes sí tienen defensores gratuitos que son pagos por el Estado. La situación tiene que cambiar y se les debe dar más visibilidad a las víctimas".

El 25 de noviembre de 2024, el Tribunal sentenció a González Ávalos a la pena de 24 años de prisión; a Strassera a 21 años; y a Maidana a 20 años, por declararlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de un arma de fuego y la intervención de un menor de edad, identificado como Martín Aguirre, quien nunca será juzgado por tener 15 años al momento del hecho.

A su vez, Strassera fue hallado culpable por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y por la participación de un menor y robo agravado por su comisión en poblado y en banda, mientras que González Ávalos recibió esa pena por el asesinato de Hugo Mario Domato, un jubilado de 70 años asesinado en el partido bonaerense de La Matanza.

La fiscal Mariana Monti y los representantes legales de las familias Fernández y Domato se opusieron a las liberaciones de los malhechores y requirieron la continuidad de la prisión preventiva hasta que las sentencias queden firmes.

El 23 de marzo, el Tribunal de Casación Bonaerense denegó por "improcedente" la apelación de la querella, que considera el crimen de Lara como un homicidio criminis causa (matar para ocultar otro delito) cuya única pena es la reclusión perpetua.

La madre de Lara concurrió a la Suprema Corte de la provincia para revertir las sentencias y lograr la máxima sanción prevista en el Código Penal.