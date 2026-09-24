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Capi llevó alegría a los chicos internados en el Vilela

La mascota de Santa Fe 2026 compartió un cumpleaños, bailó y protagonizó momentos de emoción junto a pacientes, familiares y personal de la institución.

24/09/2026 | 14:23Redacción Cadena 3 Rosario

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Capi de visita al Hospital Vilela.

FOTO: Capi de visita al Hospital Vilela.

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La mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y compartió una jornada especial con los pacientes y el personal. Capi recorrió las instalaciones, bailó, abrazó a los chicos y hasta participó del cumpleaños de uno de los niños internados.

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Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando una nena abrazó a Capi y no quería soltarlo. "Fue muy emocionante porque nosotras siempre respetamos la ley de Disney, que dice que hasta que un niño no te suelta, vos no lo debés soltar", contó una de las integrantes del hospital a Cadena 3 Rosario

FOTO: Capi de visita al Hospital Vilela.

La mascota también se sumó al festejo de cumpleaños de un paciente. Las doctoras habían preparado una torta con un alfajor y caramelos, y Capi entró para cantar el feliz cumpleaños y bailar junto al niño. "Fue una revolución, todos felices", relató la trabajadora del hospital, quien además contó que Capi protagonizó un momento de humor al ponerse a limpiar el piso.

La visita generó una fuerte reacción no solo entre los chicos, sino también entre los adultos que trabajan en el Vilela. "Yo sabía que los chicos lo amaban, pero la verdad que me sorprendió que los grandes también", destacó. La jornada terminó convertida en un momento de emoción y alegría para toda la comunidad del hospital.

Lectura rápida

¿Qué? La mascota Capi visitó el Hospital de Niños Víctor J. Vilela para compartir momentos con los pacientes.

¿Quién? La mascota Capi y el personal del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

¿Cuándo? Durante una jornada especial, sin fecha específica mencionada.

¿Dónde? En el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

¿Cómo? Capi recorrió el hospital, bailó y participó en el cumpleaños de un niño.

¿Por qué? Para brindar alegría y apoyo emocional a los pacientes y al personal del hospital.

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