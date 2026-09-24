Última jornada de Milei en Estados Unidos: se reúne con Netanyahu y diserta en un foro

Javier Milei culmina su gira internacional con una única y estratégica presentación en Nueva York. Este jueves a las 13:00, el Presidente disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros financieros más influyentes de Estados Unidos.

Allí expondrá el programa económico de su gestión para convencer a los ejecutivos de que la Argentina representa un destino clave para el capital global.

El encuentro busca consolidar el llamado explícito a la inversión privada que el mandatario lanzó durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Frente al plenario internacional, Milei apuntó directamente al sector energético global y colocó en el centro de la escena al yacimiento no convencional neuquino: “Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. Vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros”.

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Sin embargo, el llamado al mercado incluyó un tajante condicionamiento geopolítico. Milei advirtió que la convocatoria excluye de manera categórica a las compañías vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas bajo ocupación británica.

“Esta invitación tiene un límite. No seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal; la posición argentina está tomada”, afirmó, marcando un giro de firmeza en la estrategia diplomática nacional al señalar que el país "va a tomar cartas en el asunto".

Tras su exposición en el selecto club de Wall Street, el Jefe de Estado emprenderá el regreso a la Argentina.

Su vuelo está programado para las 21:00, con arribo previsto a la Aeroestación Militar Aeroparque para el viernes 25 a las 8:30, dando por finalizada la agenda oficial en el exterior.