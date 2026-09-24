¿Puede Amazon cumplir su promesa de cero emisiones de carbono para 2040?

En un reciente evento organizado por Axios, la directora de sostenibilidad de Amazon, Kara Hurst, expresó que la compañía aún no tiene claro cómo logrará su ambicioso objetivo de emisiones netas cero para 2040. "Aún estamos luchando por alcanzar esa meta", indicó Hurst, quien añadió que no puede afirmar que conoce todas las formas de lograrlo.

Esta declaración resulta tanto honesta como preocupante. Si una de las empresas más grandes del mundo no tiene un plan definido, surge la pregunta: ¿quién más podría tenerlo?

Con un ingreso de 717 mil millones de dólares el año pasado, Amazon se asemeja a la economía de un país como Irlanda. Este crecimiento refleja un cambio de poder de los gobiernos hacia grandes corporaciones, como ha señalado el secretario general de la ONU, António Guterres.

La responsabilidad que acompaña a este poder es significativa. Hurst afirmó que la lucha contra el cambio climático requiere tanto de empresas como de gobiernos trabajando en conjunto. "Donde podemos liderar, lo hacemos", aseguró.

A pesar de su falta de un plan claro, Amazon ha tomado medidas en el ámbito de la sostenibilidad. Hurst destacó que la empresa ha sido uno de los mayores compradores de energía limpia en los últimos años, con un portafolio de 42 gigavatios. Sin embargo, también admitió que la intensidad de carbono de la empresa ha aumentado en algunos períodos, a pesar de que se mantiene por debajo de los niveles de 2022.

El impacto de Amazon en las emisiones de carbono es vasto, abarcando sectores como la aviación, la inteligencia artificial, la agricultura y la construcción. La empresa necesita colaborar con proveedores en todos estos sectores para alcanzar su meta. Hurst enfatizó que "esto no es algo que podamos hacer solos".

Aunque la compañía se compromete a ser responsable ante el objetivo de cero emisiones, también ha tomado decisiones que contradicen su liderazgo en este asunto. Recientemente, se reveló que planea construir una planta de energía a gas natural de 7.65 gigavatios para abastecer un campus de centros de datos de IA. Este proyecto podría liberar hasta 33 millones de toneladas de dióxido de carbono anualmente, convirtiéndose en la mayor fuente de contaminación en EE. UU.

Las empresas, en general, priorizan el crecimiento de ingresos sobre los compromisos climáticos. Para Amazon, que opera el mayor servicio de nube del mundo, la inteligencia artificial representa una oportunidad de ingresos demasiado atractiva como para dejarla pasar.

El mundo de la tecnología climática había esperado que la disminución de costos de la energía limpia ayudaría a reducir las emisiones de carbono. Aunque ha habido algunos casos exitosos, la reciente carrera por la IA ha mostrado que este enfoque tiene sus límites. Incluso Amazon, un líder en sostenibilidad, ha apostado fuertemente por el gas natural, sugiriendo que el cambio climático es un problema que las futuras generaciones de ejecutivos deberán enfrentar. ¿Te suena familiar?