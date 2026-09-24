TechCrunch Founder Summit 2026: Todo lo que necesitás saber sobre el evento en Boston

TechCrunch Founder Summit se presentó como una reunión de un día completo que tendrá lugar en Boston el próximo 4 de noviembre de 2026. Este evento reunirá a fundadores de diferentes etapas con destacados VCs y emprendedores experimentados, con el objetivo de brindarles herramientas y conocimientos para construir y escalar sus empresas.

Los asistentes podrán disfrutar de una agenda repleta de sesiones que abarcan temas cruciales como la recaudación de fondos, la construcción de empresas centradas en la inteligencia artificial y el liderazgo. Entre los oradores destacados se encontrarán nombres influyentes de la industria, incluyendo a Brian Devaney de Underscore y Brian Halligan, cofundador de HubSpot.

El evento está diseñado para abordar las preguntas más desafiantes que enfrentan los fundadores en el proceso de creación de empresas. La Founder Summit es ideal para aquellos que buscan profundizar en temas que afectan directamente su crecimiento y desarrollo.

La cita se llevará a cabo en el SoWa Power Station, un lugar accesible mediante transporte público y a poca distancia de las estaciones de metro Back Bay y Tufts Medical Center en la línea Orange, así como de la parada Broadway en la línea Red.

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas a precios especiales, con descuentos de hasta $200 para inversores y fundadores. Las entradas están disponibles en la página oficial del evento, donde también se puede encontrar información sobre la agenda y los oradores.

Además, se ofrecerán oportunidades de networking a través de la aplicación Braindate, que facilitará la conexión entre inversores y fundadores, así como entre fundadores con desafíos similares. Esta será una excelente oportunidad para construir redes de contacto y colaborar en la búsqueda de soluciones.

El evento también incluirá Side Events desde el 1 hasta el 7 de noviembre, ampliando las oportunidades para que la comunidad se reúna y comparta experiencias.

Para más detalles sobre el evento, los interesados pueden consultar la página oficial, donde también se encuentra la información sobre la compra de entradas y las distintas fases de precios, ya que los precios aumentarán después del 16 de octubre.