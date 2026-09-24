Pasaron un año sin vender un solo panel solar y hoy llevan más de 30.000 instalados

Joaquín Peñagaricano y Francisco Aulestiarte fundaron JF Solar en Río Colorado, Río Negro, después de decidir importar paneles solares desde China.

Francisco describió los inicios a Cadena 3: "La verdad que fue increíble, fue un camino largo". Junto a Joaquín, comenzaron a investigar sobre paneles solares tras finalizar el colegio en 2015. Después de un año de negociaciones, decidieron importar los primeros paneles desde China.

Arrancaron con una compra de 72 paneles, pero durante el primer año no consiguieron vender ninguno. Joaquín trabajaba como recepcionista de un hotel y reinvertía las ganancias de otros negocios para mantener el emprendimiento.

La primera venta llegó con apenas cuatro paneles para un motorhome, y allí entendieron que debían ofrecer sistemas completos y no solamente equipamiento. En 2019 abrieron su primer local, de apenas cuatro por cuatro metros, y comenzaron a desarrollar proyectos para hogares, empresas y establecimientos productivos.

Primer sucursal de JFsolar en Río Colorado.

La primera venta se concretó mediante la instalación de cuatro paneles en un motorhome, lo que cambió su enfoque comercial. A partir de ahí, Aulestiarte señaló que comprendieron la importancia de no solo vender productos, sino también ofrecer un servicio integral que incluía instalación y postventa.

Hoy, JF Solar cuenta con cuatro sucursales y emplea a veinticinco personas. Además, superaron los 30.000 paneles colocados y los 1.000 proyectos ejecutados. En 2026 instalaron un sistema de energía solar a 45 kilómetros de la costa de Bahía Blanca para alimentar equipos de monitoreo en el mar.

Joaquín y Francisco en China 2026.

"Estamos pensando ir un poco más hacia el norte y abrir más sucursales", comentaron, destacando que la industria está cada vez más interesada en las energías renovables. "La generación de energía a través de fuentes renovables está superando los valores de la energía tradicional".

Ahora proyectan dos nuevas sucursales, una oficina comercial en Buenos Aires y otra en China, para operar directamente con proveedores y desarrollar comercio electrónico internacional.

"Hay una Argentina posible porque tenemos un país súper rico en oportunidades", cerró Francisco.

Entrevista de La Argentina Posible.