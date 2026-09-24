Empezó con una mezcladora prestada y hoy produce 3.500 toneladas de alimento para ganado

Víctor Lovera es veterinario, se recibió en Córdoba y llegó a Neuquén en 1998 para trabajar en una estancia de Las Lajas.

Mientras asesoraba a productores ganaderos, detectó que conseguir suplementos alimenticios para los animales durante el invierno era difícil y costoso por los fletes.

"Del 98 que yo llego a Neuquén hasta el 2008 hacía asesoramiento", explicó Víctor en diálogo con Cadena 3.

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En 2009 fundó Agroinsumos Patagónicos en Zapala, junto a un socio y un empleado, utilizando una mezcladora de chorizos prestada y una pequeña moledora que cargaban con baldes. Al principio preparaban las mezclas, llenaban las bolsas y las cosían completamente a mano.

"Empezamos con una mezcladora de chorizo prestada de 100 kilos", recordó. Con esta máquina, mezclaban y embolsaban a mano, marcando el inicio de Agroinsumos Patagónicos en Zapala.

El negocio creció y en 2011 contrataron a su primer empleado y adquirieron una planta abandonada con capacidad de producción significativa. "A finales de 2011 conseguimos una planta que estaba abandonada que tenía la línea de harina de 5.000 kilos hora y la línea de peleteo de 3.000 kilos hora", detalló.

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Con el crecimiento del negocio, compraron maquinarias industriales y en 2016 trasladaron la fábrica al Parque Industrial Neuquén. Para concretar la mudanza necesitaron casi diez camiones y tres meses de trabajo para desarmar y volver a montar las instalaciones.

En 2025 produjeron 3.500 toneladas de alimentos balanceados y suplementos para bovinos, ovinos y caprinos, con capacidad para alcanzar las 400 toneladas mensuales.

Sus productos llegan a establecimientos ganaderos de Neuquén, Río Negro y Chubut, con formulaciones específicas para las condiciones climáticas patagónicas. Actualmente trabaja junto a su hermano Miguel y mantiene una estructura pequeña, con tres empleados dedicados a la producción.

A pesar de los desafíos, como el aumento de costos fijos, Lovera se muestra optimista. "Todo lo contrario. Tuve buenos consejos, buenos consejeros, compañeros de la universidad que me animaron a empezar con el emprendimiento", afirmó. Actualmente, la empresa cuenta con cuatro empleados y ha implementado mejoras tecnológicas en sus procesos.

Entrevista de La Argentina Posible.