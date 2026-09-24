León XIV comenzará su visita apostólica a Francia con campanadas y misa en Notre-Dame

Buenos Aires, 24 de septiembre (NA) -- El Papa León XIV llevará a cabo una visita apostólica a Francia desde el viernes 25 hasta el lunes 28 de septiembre. El itinerario incluye actos de Estado y actividades pastorales en las ciudades de París, Lourdes y Metz.

Uno de los eventos más destacados de la visita es la misa al aire libre que se celebrará en el corazón de París el sábado 26, donde se espera la asistencia de 600.000 personas, según informaciones de France 24 y la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su estancia, el Papa también presidirá una homilía en la catedral de Notre-Dame, marcando la primera visita de un pontífice a este emblemático lugar desde el devastador incendio que lo afectó en 2019.

Al momento de su llegada a la capital francesa, a las 10 hora local (5 de Argentina), las campanas de las iglesias sonarán durante siete minutos para conmemorar el inicio de su viaje apostólico.

Por la tarde, el recorrido de León XIV en el papamóvil abarcará aproximadamente 2,5 kilómetros, comenzando en el boulevard du Montparnasse, cerca de la iglesia Notre-Dame des Champs, y concluyendo en la place Saint-Michel, todo bajo un dispositivo de seguridad especial.

Además de los actos religiosos, el Papa tiene programados discursos ante el presidente Emmanuel Macron y otros líderes en el Palacio del Elíseo, así como en la sede de la Unesco y en la ciudad de Metz, donde se reunirá con jefes de Estado y de gobierno europeos.

Durante su visita, el Papa abordará temas críticos como los abusos sexuales contra menores, la regulación de la inteligencia artificial y el papel de Europa en el contexto internacional, según lo indicado por el Vaticano y el Elíseo.

Un informe de 2021 reveló que alrededor de 330.000 niños en Francia sufrieron abusos sexuales por parte de miembros del clero y otros trabajadores de la iglesia en las últimas siete décadas. Este tema será discutido por el Papa en Lourdes, donde se reunirá en privado con siete sobrevivientes de estos abusos el domingo 28 de septiembre.

La Conferencia Episcopal Francesa ha confirmado que el grupo incluye a personas que experimentaron abusos en escuelas católicas, parroquias y congregaciones religiosas.

Otro tema que se tratará será la evolución de la inteligencia artificial, el cual será discutido el primer día de la visita durante un discurso en la sede de la Unesco en París. El Vaticano ha señalado que el Papa enfatizará la importancia de la intervención humana en un contexto donde se corre el riesgo de delegar decisiones a las máquinas.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, indicó que León XIV buscará fomentar una reflexión más amplia sobre el sentido de la existencia y lo que define a los seres humanos, invitando a un debate que incluya tanto a creyentes como a no creyentes.

La agenda del lunes 28 contempla que Robert Francis Prevost participe en un encuentro interreligioso en Metz, que honra a uno de los padres de la construcción europea y al que la Iglesia está promoviendo como parte de su proceso de beatificación. En la tarde, el Papa oficiará una misa en la catedral de San Esteban, cerrando un día que combinará diálogo interreligioso y liturgia.