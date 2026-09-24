El Senado modificó la reforma del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados

FOTO: El Senado debate la eliminación del régimen de zonas frías y la reforma a la carta orgánica del BCRA

El Senado aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una segunda revisión.

La votación en general terminó con 46 votos a favor y 22 en contra. El principal cambio introducido por la Cámara alta estuvo relacionado con el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del organismo.

La sesión había comenzado con 37 senadores presentes, con el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Convicción Federal, Independencia de Salta y representantes de Misiones y Neuquén.

/Inicio Código Embebido/

Aprobamos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.



La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino.



De usar la emisión para financiar campañas electorales a construir un país sin… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 24, 2026

/Fin Código Embebido/

Qué cambia para las autoridades del Banco Central

Durante el debate, el senador de La Libertad Avanza Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto, explicó que se alcanzó un acuerdo entre distintos bloques para modificar el mecanismo de designación y remoción de las autoridades del BCRA.

Según el texto aprobado por el Senado, el presidente y los directores del organismo tendrán mandatos de seis años y deberán ser designados con acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

La eventual remoción también requerirá una decisión del Poder Ejecutivo y la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta. Ese cambio respecto del texto que había aprobado Diputados es el que obliga a que la iniciativa vuelva a la Cámara baja.

El objetivo de la reforma

La iniciativa busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central para reforzar la autonomía de la autoridad monetaria y establecer como eje central la preservación del valor de la moneda.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del BCRA, incluidos los adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

Durante el debate, los senadores oficialistas defendieron la necesidad de limitar el uso del Banco Central como fuente de financiamiento del Estado.

Monteverde cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas dos décadas y sostuvo que tuvieron un costo equivalente al 85% del PBI. También afirmó que el BCRA perdió USD 116.000 millones de reservas líquidas por la colocación de Letras Intransferibles a cambio de divisas.

Cruces durante el debate

La reforma generó posiciones contrapuestas en el recinto.

Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza, pidió respaldar la iniciativa y sostuvo que el Banco Central debe contar con autoridades encargadas de preservar el valor de la moneda.

El senador misionero del PRO Martín Goerling destacó como uno de los objetivos el fin del financiamiento del Estado a través del Banco Central y defendió la independencia de la entidad.

Desde el peronismo, José Mayans calificó el proyecto como un “desastre” y cuestionó el rumbo económico del Gobierno.

La senadora salteña Flavia Royón, en tanto, manifestó que compartía el objetivo general de la reforma, aunque anticipó que no acompañaría algunos de sus puntos.

El proyecto vuelve a Diputados

Con las modificaciones incorporadas por el Senado, la reforma no queda sancionada como ley y deberá regresar a la Cámara de Diputados.

La Cámara baja tendrá ahora que analizar nuevamente el texto y definir si acepta los cambios introducidos por los senadores o insiste con la versión que había aprobado originalmente.

El Senado también tiene previsto avanzar durante la jornada con el proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas para las denominadas zonas frías, una iniciativa que contempla beneficios para la Patagonia, Malargüe y la Puna y limita la ampliación del régimen aprobada en años anteriores.

Informe de Ariel Rodríguez.