El Registro Civil se trasladará al emblemático edificio del Correo Argentino

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Simonian, confirmaron que el Registro Civil Central mudará sus instalaciones al histórico edificio del Correo Argentino.

Este movimiento se realiza en el marco de un convenio firmado por el intendente Daniel Passerini, considerado "histórico" por Simonian.

"Hoy efectivamente, te diría que casi por unanimidad, aprobamos o ratificamos el convenio que suscribió el intendente Daniel Passerini con el correo argentino", expresó Simonian. El acuerdo implica que el correo cede seis de sus ocho pisos para que la municipalidad centralice oficinas que actualmente están dispersas en diferentes inmuebles alquilados.

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El edificio se sitúa en la intersección de las avenidas Colón y General Paz, en pleno centro de la ciudad. La medida se enmarcó en un acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba y las autoridades de la empresa estatal de correo.

El proyecto del convenio ingresó al Concejo Deliberante para su correspondiente aprobación legislativa. Con esta mudanza, el Registro Civil se convirtió en la primera dependencia municipal en radicarse en la emblemática estructura edilicia.

El concejal destacó que, en contraprestación, la municipalidad cede áreas de los centros de participación comunal al correo, facilitando la logística para el comercio electrónico. "Esta compensación le significa a la municipalidad un ahorro importante de sumas de dinero porque dejan de alquilar inmuebles en la ciudad".

Sobre las características del edificio, Simonian indicó que ya cuenta con la infraestructura necesaria para recibir las oficinas. "Todo lo que es oficina, divisorios, conectividad, conexiones eléctricas, ya están", manifestó, lo que permitirá una mudanza a corto plazo.

Las dependencias que se trasladarán incluyen entre 800 a 900 empleados al nuevo espacio. "El convenio tiene un plazo de cuatro años que puede ser prorrogable", aseguró Simonian.

Entrevista de Informados, al Regreso.