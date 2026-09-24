El Registro Civil se trasladará al emblemático edificio del Correo Argentino
El Concejo Deliberante tratará el convenio firmado por el municipio y la empresa estatal de correo.
24/09/2026 | 18:46Redacción Cadena 3
FOTO: El histórico edificio del Correo Argentino.
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Audio. El Registro Civil se trasladará al emblemático edificio del Correo Argentino.
Informados al regreso
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Simonian, confirmaron que el Registro Civil Central mudará sus instalaciones al histórico edificio del Correo Argentino.
Este movimiento se realiza en el marco de un convenio firmado por el intendente Daniel Passerini, considerado "histórico" por Simonian.
"Hoy efectivamente, te diría que casi por unanimidad, aprobamos o ratificamos el convenio que suscribió el intendente Daniel Passerini con el correo argentino", expresó Simonian. El acuerdo implica que el correo cede seis de sus ocho pisos para que la municipalidad centralice oficinas que actualmente están dispersas en diferentes inmuebles alquilados.
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El edificio se sitúa en la intersección de las avenidas Colón y General Paz, en pleno centro de la ciudad. La medida se enmarcó en un acuerdo entre la Municipalidad de Córdoba y las autoridades de la empresa estatal de correo.
El proyecto del convenio ingresó al Concejo Deliberante para su correspondiente aprobación legislativa. Con esta mudanza, el Registro Civil se convirtió en la primera dependencia municipal en radicarse en la emblemática estructura edilicia.
El concejal destacó que, en contraprestación, la municipalidad cede áreas de los centros de participación comunal al correo, facilitando la logística para el comercio electrónico. "Esta compensación le significa a la municipalidad un ahorro importante de sumas de dinero porque dejan de alquilar inmuebles en la ciudad".
Sobre las características del edificio, Simonian indicó que ya cuenta con la infraestructura necesaria para recibir las oficinas. "Todo lo que es oficina, divisorios, conectividad, conexiones eléctricas, ya están", manifestó, lo que permitirá una mudanza a corto plazo.
Las dependencias que se trasladarán incluyen entre 800 a 900 empleados al nuevo espacio. "El convenio tiene un plazo de cuatro años que puede ser prorrogable", aseguró Simonian.
Entrevista de Informados, al Regreso.
Lectura rápida
¿Qué se mudará al edificio del Correo Argentino? El Registro Civil Central mudará sus instalaciones al histórico edificio del Correo Argentino.
¿Quiénes confirmaron la mudanza? La mudanza fue confirmada por el intendente Daniel Passerini y el presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Simonian.
¿Cuándo se firmó el convenio? El convenio fue firmado recientemente y aprobado casi por unanimidad en el Concejo Deliberante.
¿Dónde se ubica el nuevo edificio? El edificio se sitúa en la intersección de las avenidas Colón y General Paz, en el centro de Córdoba.
¿Por qué se realiza la mudanza? La mudanza busca centralizar oficinas dispersas y generar ahorros en alquileres para la municipalidad.