Imputaron a Damián Córdoba por la cuota alimentaria de su hija: lo citaron durante un baile

FOTO: Damián Córdoba fue imputado por la cuota alimentaria de su hija.

El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en una causa vinculada con la cuota alimentaria de su hija de 14 años. La decisión fue adoptada el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger.

En diálogo con Cadena 3, Klinger explicó que, tras recibir la denuncia, la Fiscalía reunió testimonios, informes de bases de datos públicas y privadas, movimientos de cuentas bancarias y otras averiguaciones. "A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allá noticiados", indicó el fiscal Klinger.

Y añadió: "Así se incorporaron testimonios, informes de bases de datos públicos y privados, movimientos de cuentas bancarias y se practicaron una serie de averiguaciones, elementos que nos llevaron a tomar la decisión de imputar a Jacinto Damián Córdoba como supuesto autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de su hija menor de edad", sostuvo el fiscal al explicar cómo avanzó la investigación.

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La notificación tuvo lugar el domingo pasado durante un baile del músico en el club Atenas. La Fiscalía no había logrado ubicar un domicilio legal para notificarlo. Por ese motivo, consultó su agenda de presentaciones y envió personal al lugar donde actuaría esa noche.

Según pudo saber Cadena 3, tras la imputación, el abogado de Córdoba aseguró que el cantante aportó $10 millones para pagar la deuda alimentaria. También afirmó que cumplirá con la cuota mensual establecida en $1 millón.

El reclamo por la cuota alimentaria se tramitó primero en el fuero de Familia y luego dio lugar a la investigación penal. La imputación supone que el cantante está bajo investigación por los hechos denunciados; no constituye una condena.

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Informe de Francisco Centeno.