Imputaron a Damián Córdoba por la cuota alimentaria de su hija: lo citaron durante un baile
El fiscal Juan Pablo Klinger investiga al cantante por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. En diálogo con Cadena 3, explicó que la causa comenzó en el fuero de Familia y luego pasó a la Justicia penal.
24/09/2026 | 08:19Redacción Cadena 3
FOTO: Damián Córdoba fue imputado por la cuota alimentaria de su hija.
El cantante de cuarteto Damián Córdoba fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en una causa vinculada con la cuota alimentaria de su hija de 14 años. La decisión fue adoptada el 16 de septiembre por el fiscal Juan Pablo Klinger.
En diálogo con Cadena 3, Klinger explicó que, tras recibir la denuncia, la Fiscalía reunió testimonios, informes de bases de datos públicas y privadas, movimientos de cuentas bancarias y otras averiguaciones. "A raíz de la denuncia radicada en la fiscalía de Instrucción a mi cargo, nos abocamos a reunir los elementos probatorios que permitieran comprobar los hechos allá noticiados", indicó el fiscal Klinger.
Y añadió: "Así se incorporaron testimonios, informes de bases de datos públicos y privados, movimientos de cuentas bancarias y se practicaron una serie de averiguaciones, elementos que nos llevaron a tomar la decisión de imputar a Jacinto Damián Córdoba como supuesto autor del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en perjuicio de su hija menor de edad", sostuvo el fiscal al explicar cómo avanzó la investigación.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en Córdoba. Abusos en Río Seco: seis acusados reconocieron los hechos y recibirán una pena condicional
La fiscal Analía Cepede aclaró en Cadena 3 que estaban imputados únicamente por grooming y aceptaron un juicio abreviado inicial. Otros diez enfrentan cargos más graves y seguirán detenidos.
/Fin Código Embebido/
La notificación tuvo lugar el domingo pasado durante un baile del músico en el club Atenas. La Fiscalía no había logrado ubicar un domicilio legal para notificarlo. Por ese motivo, consultó su agenda de presentaciones y envió personal al lugar donde actuaría esa noche.
Según pudo saber Cadena 3, tras la imputación, el abogado de Córdoba aseguró que el cantante aportó $10 millones para pagar la deuda alimentaria. También afirmó que cumplirá con la cuota mensual establecida en $1 millón.
El reclamo por la cuota alimentaria se tramitó primero en el fuero de Familia y luego dio lugar a la investigación penal. La imputación supone que el cantante está bajo investigación por los hechos denunciados; no constituye una condena.
/Inicio Código Embebido/
Horror. Quién es Hermenegildo Acosta, el tiktoker detenido por el crimen de su hijastro en Córdoba
Tiene 35 años, trabaja con la venta de carbón y leña y reúne más de 64 mil seguidores en TikTok. Está acusado junto a su hijo de 17 años por el homicidio de Lautaro Córdoba.
/Fin Código Embebido/
Informe de Francisco Centeno.
Lectura rápida
¿Quién fue imputado? El cantante de cuarteto Damián Córdoba.
¿Por qué fue imputado? Por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en relación a la cuota alimentaria de su hija.
¿Quién tomó la decisión? La decisión fue adoptada por el fiscal Juan Pablo Klinger.
¿Dónde fue citada la persona? Durante un baile en el club Atenas, en Córdoba.
¿Qué significa la imputación? Implica que Córdoba está bajo investigación, pero no es una condena.