Abusos en Río Seco: seis acusados reconocieron los hechos y recibirán una pena condicional

Seis acusados en la causa por grooming y abusos sexuales en Villa de María del Río Seco reconocieron los hechos que se les atribuyen y aceptaron un juicio abreviado inicial. Recibirán una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que podrán cumplirla en libertad bajo determinadas condiciones.

La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó a Cadena 3 que los seis estaban imputados únicamente por grooming, es decir, por contactar a menores de edad mediante medios digitales con fines sexuales. Aclaró que ninguno de ellos enfrenta, en esta causa, una acusación por un delito más grave.

Cepede señaló que la pena prevista para el grooming va de seis meses a dos años de prisión. Por esa escala, explicó, resultaba difícil sostener la detención de estos imputados sin un riesgo procesal elevado. Según indicó, no habían entorpecido la investigación y tampoco contaban con recursos para salir del país.

La fiscal precisó que el juicio abreviado inicial permite resolver la situación de los acusados durante la etapa de instrucción. Para acceder a ese procedimiento, deben reconocer el hecho y asumir su responsabilidad. También advirtió que tendrán que cumplir estrictamente las condiciones impuestas: si las incumplen, podrían perder la posibilidad de permanecer en libertad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultada sobre el efecto de esas admisiones en la situación de los demás imputados, Cepede sostuvo que no tienen incidencia procesal directa. Cada acusado conserva su derecho de defensa y puede presentar las pruebas que considere pertinentes. Sí reconoció que la aceptación de responsabilidad puede influir en la percepción del caso.

La fiscal indicó que otros diez acusados enfrentan imputaciones más graves, con escalas penales que permiten sostener la privación de la libertad, y anticipó que irán a prisión preventiva. Entre ellos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien era asesor del exlegislador del peronismo de Córdoba, Ernesto Ramón "Cañito" Flores.

Según Cepede, Villarreal está imputado por corrupción de menores agravada por el vínculo con una de las víctimas. La fiscal aclaró que Villarreal podría eventualmente acceder a un juicio abreviado, pero no a una pena de seis meses: para ello tendría que reconocer los hechos que se le atribuyen y enfrentaría una escala de entre diez y quince años de prisión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.