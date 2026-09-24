Abusos en Río Seco: seis acusados reconocieron los hechos y recibirán una pena condicional
La fiscal Analía Cepede aclaró en Cadena 3 que estaban imputados únicamente por grooming y aceptaron un juicio abreviado inicial. Otros diez enfrentan cargos más graves y seguirán detenidos.
24/09/2026 | 08:46Redacción Cadena 3
FOTO: Los allanamientos realizados en Villa de María, el pasado 31 de julio. (Foto: archivo/Policía)
-
Audio. Abusos en Río Seco: seis acusados reconocieron los hechos y recibirán una pena condicional
Radioinforme 3
Seis acusados en la causa por grooming y abusos sexuales en Villa de María del Río Seco reconocieron los hechos que se les atribuyen y aceptaron un juicio abreviado inicial. Recibirán una condena de seis meses de prisión de ejecución condicional, por lo que podrán cumplirla en libertad bajo determinadas condiciones.
La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, confirmó a Cadena 3 que los seis estaban imputados únicamente por grooming, es decir, por contactar a menores de edad mediante medios digitales con fines sexuales. Aclaró que ninguno de ellos enfrenta, en esta causa, una acusación por un delito más grave.
Cepede señaló que la pena prevista para el grooming va de seis meses a dos años de prisión. Por esa escala, explicó, resultaba difícil sostener la detención de estos imputados sin un riesgo procesal elevado. Según indicó, no habían entorpecido la investigación y tampoco contaban con recursos para salir del país.
La fiscal precisó que el juicio abreviado inicial permite resolver la situación de los acusados durante la etapa de instrucción. Para acceder a ese procedimiento, deben reconocer el hecho y asumir su responsabilidad. También advirtió que tendrán que cumplir estrictamente las condiciones impuestas: si las incumplen, podrían perder la posibilidad de permanecer en libertad.
/Inicio Código Embebido/
Investigación judicial. Imputaron a Damián Córdoba por la cuota alimentaria de su hija: lo citaron durante un baile
El fiscal Juan Pablo Klinger investiga al cantante de cuarteto por presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La causa comenzó en el fuero de Familia y luego pasó a la Justicia penal.
/Fin Código Embebido/
Consultada sobre el efecto de esas admisiones en la situación de los demás imputados, Cepede sostuvo que no tienen incidencia procesal directa. Cada acusado conserva su derecho de defensa y puede presentar las pruebas que considere pertinentes. Sí reconoció que la aceptación de responsabilidad puede influir en la percepción del caso.
La fiscal indicó que otros diez acusados enfrentan imputaciones más graves, con escalas penales que permiten sostener la privación de la libertad, y anticipó que irán a prisión preventiva. Entre ellos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien era asesor del exlegislador del peronismo de Córdoba, Ernesto Ramón "Cañito" Flores.
Según Cepede, Villarreal está imputado por corrupción de menores agravada por el vínculo con una de las víctimas. La fiscal aclaró que Villarreal podría eventualmente acceder a un juicio abreviado, pero no a una pena de seis meses: para ello tendría que reconocer los hechos que se le atribuyen y enfrentaría una escala de entre diez y quince años de prisión.
/Inicio Código Embebido/
Investigación en Córdoba. Abusos: tras la muerte de Marfa, la fiscal busca esclarecer posibles responsabilidades del Estado
Analía Cépede confirmó a Cadena 3 que ordenó secuestrar el celular de la esposa de José Villarreal para investigar eventuales complicidades. También explicó por qué cerró la pesquisa sobre los hospitales.
/Fin Código Embebido/
Entrevista de Miguel Clariá.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Villa de María del Río Seco? Seis acusados aceptaron un juicio abreviado por grooming y abusos sexuales, recibiendo una condena de seis meses de prisión condicional.
¿Quién es la fiscal a cargo del caso? La fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, está a cargo del caso y confirmó la situación de los acusados.
¿Cuáles son las penas previstas para grooming? La pena por grooming va de seis meses a dos años de prisión, según Cepede.
¿Qué pasará con otros acusados en la causa? Diez acusados enfrentan imputaciones más graves y serán sometidos a prisión preventiva.
¿Quién es José Aníbal Ricardo Villarreal? Es uno de los acusados imputados por corrupción de menores agravada, y podría enfrentar una pena de diez a quince años de prisión.