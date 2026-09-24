Batalla de Tucumán: la desobediencia de Belgrano que cambió la Revolución

Una de las victorias más importantes de la Independencia argentina comenzó, curiosamente, con una desobediencia.

En septiembre de 1812, Manuel Belgrano tenía una orden concreta del Primer Triunvirato: evitar un nuevo enfrentamiento con los realistas y continuar la retirada del Ejército del Norte hacia Córdoba. Sin embargo, cuando llegó a Tucumán, decidió hacer algo muy distinto.

Para entender por qué se animó a tomar semejante decisión hay que mirar lo que estaba ocurriendo en el norte.

La Revolución de Mayo atravesaba uno de sus momentos más peligrosos y el recuerdo de la derrota de Huaqui, ocurrida un año antes en el Alto Perú, todavía estaba muy presente.

Las fuerzas realistas avanzaban nuevamente hacia el sur y amenazaban con recuperar buena parte del territorio que había quedado en manos revolucionarias.

Belgrano había recibido el mando de un ejército agotado, mal equipado y en retirada, por lo que la situación estaba lejos de ser favorable.

En agosto había ordenado el famoso Éxodo Jujeño, una medida extrema que obligó a la población a abandonar Jujuy, llevarse todo aquello que pudiera transportar y destruir lo que pudiera servirle al enemigo.

La intención era que, cuando llegaran los realistas, no encontraran alimentos, animales ni recursos con los cuales sostener su avance.

El Ejército del Norte siguió entonces su marcha hacia Tucumán y, desde Buenos Aires, la indicación era continuar hasta Córdoba sin presentar batalla.

La decisión del Primer Triunvirato tenía una lógica: después de lo ocurrido en Huaqui, una nueva derrota podía significar la destrucción del ejército revolucionario.

Pero al llegar a Tucumán apareció un elemento que no estaba previsto en esos planes y que terminaría cambiando la historia.

Los habitantes de la ciudad no querían que Belgrano siguiera retrocediendo.

Le ofrecieron hombres, caballos, armas, alimentos y dinero para enfrentar a los realistas, y ese respaldo llevó al general a mirar el problema desde otra perspectiva.

Porque retirarse podía preservar al ejército, pero abandonar Tucumán también significaba dejar prácticamente todo el norte en manos enemigas y permitir que las tropas realistas continuaran avanzando hacia el corazón del territorio revolucionario.

Belgrano quedó entonces frente a una decisión difícil: obedecer y continuar hacia Córdoba o quedarse a combatir, aun sabiendo que sus fuerzas estaban en inferioridad. Finalmente optó por permanecer en Tucumán y asumir personalmente el riesgo de desobedecer la orden que había recibido.

El enfrentamiento llegó el 24 de septiembre de 1812, cuando las fuerzas revolucionarias se encontraron en las afueras de la ciudad con el ejército realista comandado por Pío Tristán. Los realistas eran superiores en número, pero Belgrano contaba con dos ventajas importantes: sus hombres conocían mejor el terreno y detrás de ellos había una población tucumana comprometida con la defensa de la ciudad.

Ahora bien, imaginar aquella batalla como un enfrentamiento perfectamente ordenado sería bastante engañoso. El combate fue caótico, con cargas de caballería, movimientos difíciles de coordinar, incendios en los campos secos y enormes nubes de polvo que complicaban la visibilidad hasta el punto de hacer difícil distinguir a los propios soldados de los enemigos.

Y en medio de todo aquello ocurrió uno de esos detalles que parecen escritos para una película, pero que forman parte de las crónicas sobre la batalla. Una manga de langostas habría atravesado el campo de combate, oscureciendo el cielo y sumando todavía más confusión a una jornada en la que, durante varias horas, ni siquiera estaba claro quién llevaba ventaja.

Finalmente, Pío Tristán decidió retirarse hacia Salta y el Ejército del Norte consiguió una victoria que tendría consecuencias enormes. El avance realista hacia el sur quedó frenado, Tucumán permaneció en manos revolucionarias y las tropas de Belgrano recuperaron una confianza que parecía muy difícil de imaginar apenas unas semanas antes.

La historia tampoco terminaría allí. En febrero de 1813, pocos meses después de aquella jornada, Belgrano volvería a enfrentarse con los realistas y obtendría otra victoria en la Batalla de Salta. Visto en perspectiva, quedarse en Tucumán no había cambiado solamente el resultado de un combate: también había modificado el escenario de la guerra en el norte.

El 24 de septiembre tenía, además, otro significado para Belgrano y sus hombres, porque ese día se celebraba la festividad de la Virgen de la Merced. Después del triunfo, el general atribuyó la victoria a su protección y la proclamó Generala del Ejército, sumando así otro capítulo a una relación entre religión, guerra y revolución que atravesó buena parte de aquellos años.

Por eso la Batalla de Tucumán fue mucho más que un enfrentamiento militar. Fue también el momento en que Belgrano tuvo que decidir qué podía resultar más peligroso para la Revolución: desobedecer una orden de su propio gobierno o seguir retrocediendo y dejar el norte en manos de los realistas.

Eligió quedarse porque entendió que Tucumán podía ser el punto donde había que frenar el avance enemigo. El resultado fue una de las victorias fundamentales del Ejército del Norte y una decisión que, más de dos siglos después, sigue mostrando una de las facetas más interesantes de Manuel Belgrano.