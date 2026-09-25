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Vicente López logró una notable reducción del 32,8% en los delitos de motochorros en 2026

El municipio lidera la disminución de casos de motochorros en el Conurbano, mientras que en la Provincia se registró un incremento del 23,5%.

25/09/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

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Vicente López logró una notable reducción del 32,8% en los delitos de motochorros en 2026

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Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – Vicente López logró en 2026 una disminución del 32,8% en los incidentes de motochorros en comparación con 2025, posicionándose como el municipio con la mayor reducción porcentual entre los 24 del Conurbano bonaerense.

De acuerdo con información proporcionada por la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Hurlingham ocupó el segundo lugar con una disminución del 26,5%, seguido por Tres de Febrero con un 24,1%, Malvinas Argentinas con un 21,7% y San Miguel con un 19,7%.

La disminución de los robos bajo esta modalidad en Vicente López contrasta con el aumento observado en el resto de la Provincia de Buenos Aires, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el mismo período, los incidentes de motochorros a nivel provincial crecieron un 23,5%, pasando de 15.322 a 18.929 casos.

Así, mientras los delitos aumentaron en el territorio bonaerense, Vicente López logró una notable reducción, alcanzando casi un tercio menos en comparación con el año anterior.

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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