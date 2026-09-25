FOTO: Cortes y reducción de servicios en trenes: lo que hay que saber para este fin de semana

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Este fin de semana, los usuarios del servicio de trenes metropolitanos experimentarán cortes programados y servicios reducidos el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, debido a trabajos de renovación de infraestructura.

Las alteraciones más significativas afectarán a las líneas Mitre y Sarmiento, y los cronogramas variarán según el día y el ramal específico.

En la línea Mitre, el ramal Retiro-Tigre no ofrecerá servicio durante todo el sábado y domingo, lo que implica que no habrá trenes operando entre ambas cabeceras durante esos días.

Por otro lado, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán con recorridos limitados, prestando servicio únicamente entre Belgrano R y José León Suárez, y entre Belgrano R y Bartolomé Mitre, respectivamente. Así, ninguno de los ramales eléctricos de la línea Mitre llegará a Retiro en este fin de semana.

Las modificaciones han sido programadas para facilitar trabajos que requieren intervenciones más extensas que las ventanas nocturnas habituales. En el ramal Tigre, las tareas se centrarán en San Isidro y Olivos, donde se renovarán aparatos de vía (ADV), dispositivos clave que permiten el cambio de trenes de una vía a otra. En San Isidro, se trabajará en el aparato ubicado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos, la intervención se realizará en el mecanismo entre Villate y Corrientes.

Hasta la fecha, se han renovado más de 35 kilómetros de vías y 38 de los 47 kilómetros de tercer riel, además de 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas, y dos aparatos de vía.

El tren Sarmiento también tendrá modificaciones

La línea Sarmiento presentará alteraciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionará únicamente entre Once y Castelar. Durante esa jornada, no habrá servicio ferroviario entre Castelar y Moreno debido a trabajos relacionados con la renovación integral del sistema de señalamiento.

Estas tareas incluirán el recambio de cableado de señalamiento y circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua, lo que impedirá la circulación de trenes en ese sector durante la ejecución de los trabajos. Las intervenciones están incluidas dentro de la Emergencia Ferroviaria y buscan renovar completamente los componentes del sistema de señalización en ese tramo.

El cronograma establece que el lunes 28 de septiembre, el servicio del Sarmiento volverá a sus recorridos y frecuencias habituales, una vez finalizadas las tareas programadas.

Sin embargo, las intervenciones podrían ser suspendidas o reprogramadas en función de las condiciones climáticas, lo que podría afectar la realización de los trabajos según el clima.

El esquema de funcionamiento de los trenes del AMBA para el fin de semana será el siguiente:

Mitre – Tigre: sin servicio sábado 26 y domingo 27.

Mitre – José León Suárez: servicio entre Belgrano R y José León Suárez durante ambas jornadas.

Mitre – Bartolomé Mitre: servicio entre Belgrano R y Bartolomé Mitre durante ambas jornadas.

Sarmiento – Once-Moreno: el domingo 27 funcionará solamente entre Once y Castelar.

Sarmiento – Castelar-Moreno: sin servicio durante el domingo por las obras de señalamiento.

Agencia NA