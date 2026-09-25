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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, la temperatura en CABA alcanzará los 25°. Se espera un día con cielo mayormente despejado y condiciones agradables. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

25/09/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de few clouds, con una temperatura actual de 25° y una sensación térmica de 25°. La humedad se encuentra en un 42%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 1.84 m/s desde el sureste (164°) y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 26°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día agradable sin lluvias.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 26 de septiembre habrá una mínima de 14° y una máxima de 24° con cielo parcialmente nublado. El domingo 27 de septiembre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 18° con probabilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 28 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 19° con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 29 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 18° con cielo despejado.

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