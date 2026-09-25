Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 31°, con una sensación térmica de 30°. La humedad se encuentra en un 23%, lo que contribuye a un ambiente seco y cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el norte.

El clima hoy viernes 25 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 32°. Las condiciones de viento son suaves, con una brisa ligera que no superará los 3 m/s. La baja humedad y la ausencia de nubes permiten que el sol brille intensamente durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 26 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 34°, con cielo despejado. El domingo 27 de septiembre, la mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 36°, manteniendo el cielo claro. Sin embargo, a partir del lunes 28 de septiembre, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con una mínima de 21° y una máxima de 35°, y la posibilidad de lluvias moderadas. Para el martes 29 de septiembre, se pronostica una mínima de 14° y una máxima de 22°, con lluvias de alta intensidad. Finalmente, el miércoles 30 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras.