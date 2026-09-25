Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre
Este viernes 25 de septiembre, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 27°. Se prevé un fin de semana con lluvias y temperaturas variables. Conocé todos los detalles del pronóstico.
FOTO: Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario.
Ahora
En este momento, el cielo de Rosario se presenta con nubes dispersas. La temperatura actual es de 26°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 39%, lo que genera un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1010 hPa.
El clima hoy viernes 25 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día cálido y mayormente soleado. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el clima durante el fin de semana.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 26 de septiembre habrá una mínima de 15° y una máxima de 30°, con lluvias ligeras. El domingo 27 se prevé una mínima de 19° y una máxima de 20°, con lluvias moderadas. Para el lunes 28, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras. El martes 29, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, también con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 30 se espera un clima más fresco, con una mínima de 10° y una máxima de 23°, con nubes dispersas.