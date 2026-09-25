Menos personas con trabajo por familia: la razón detrás del aumento de la pobreza

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre de 2026, un nivel equivalente a unos 15 millones de argentinos. La suba fue de cuatro puntos porcentuales e incorporó a cerca de dos millones de personas a esa condición. El dato interrumpió la tendencia descendente observada desde 2024 y resultó mayor de lo que habían anticipado tanto el Gobierno como las consultoras privadas.

El economista Patricio Canalis, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), explicó en diálogo con Cadena 3 que el aumento no se debió principalmente a una pérdida del poder adquisitivo entre los hogares de menores recursos. Según indicó, en ese segmento los ingresos avanzaron en una magnitud muy similar al valor de la canasta básica total.

En cambio, Canalis puso el foco en el deterioro del mercado laboral. Señaló que hubo más adultos de hogares de bajos ingresos que quedaron fuera del empleo o pasaron a estar desocupados. De ese modo, disminuyó la cantidad de personas que aportan dinero dentro de cada familia.

“No sería un problema solamente de cuánto gana cada trabajador, sino de cuántas personas dentro del hogar tienen ingresos”, explicó. Y agregó: “Hay menos gente que trabaja y, por lo tanto, menos gente que aporta para alcanzar el ingreso que determina la canasta básica”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Qué mide el índice de pobreza

Canalis aclaró que la medición compara los ingresos declarados por un hogar con el costo de la canasta básica total, pero no refleja por sí sola cambios estructurales en las condiciones de vida, como una mejora habitacional o el acceso a determinados servicios.

Por esa razón, el indicador es muy sensible tanto a la evolución de los precios como a las variaciones de los ingresos familiares. Esa característica ayuda a explicar las bajas pronunciadas de períodos anteriores y también el aumento registrado en la primera mitad de este año.

“No es que de un día para otro entran dos millones de personas a la pobreza y al día siguiente salen”, advirtió el economista. En ese sentido, sostuvo que el índice sirve para marcar tendencias, pero que no debe interpretarse como una medición integral de la calidad de vida.

Frente a las afirmaciones oficiales sobre la cantidad de personas que dejaron atrás la pobreza desde el inicio de la gestión de Javier Milei, Canalis reconoció que el indicador continúa por debajo de los niveles de aquel momento. Sin embargo, pidió matizar esas lecturas y no atribuirle a la estadística más alcance del que realmente tiene.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Qué puede pasar en el segundo semestre

Sobre las perspectivas para la segunda mitad de 2026, el economista señaló que el costo de la canasta comenzó a desacelerarse hacia el final del primer semestre. Ese comportamiento podría contribuir a una reducción de la pobreza por ingresos.

No obstante, advirtió que la debilidad del mercado laboral puede contrarrestar ese efecto. Por eso, aun si la inflación continúa en descenso, la pobreza no necesariamente bajará si sigue disminuyendo la cantidad de integrantes de cada hogar que perciben ingresos.

“Hay que ver cómo juega que menos gente esté aportando dinero al hogar”, resumió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Las diferencias entre las regiones

Canalis también explicó que las fuertes brechas entre las distintas regiones responden a un rasgo estructural de la economía argentina, caracterizada por una marcada heterogeneidad productiva y laboral.

Como ejemplos, mencionó que Concordia volvió a ubicarse entre los aglomerados con mayor pobreza, con un registro cercano al 56%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rondó el 11%. En la Patagonia, en tanto, el promedio fue menor y algunas zonas mostraron una mejora vinculada con la actividad económica alrededor de Vaca Muerta.

En el Gran Córdoba, la pobreza se ubicó en el 31,1%, por debajo del promedio nacional, pese a que los datos de desempleo habían mostrado un desempeño peor que en el resto del país. De todos modos, el aglomerado cordobés permaneció por encima del Gran Rosario, donde el índice rondó el 23%.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• ¿Posibles mejoras en la medición?

El economista consideró que no es necesario reemplazar la metodología de pobreza por ingresos, ya que se trata de una herramienta útil y empleada internacionalmente. No obstante, planteó que podrían mejorarse la estimación de los ingresos —en especial los provenientes del trabajo informal— y su contraste con otras fuentes de información.

También consideró positiva una actualización de las canastas utilizadas para la medición, en línea con el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Para Canalis, la evolución de la pobreza en los próximos meses dependerá no solo del vínculo entre ingresos e inflación, sino también de la capacidad de la economía para generar empleo y aumentar la cantidad de aportantes dentro de los hogares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá, Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.