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El riesgo país trepó a 602 puntos y tocó su nivel más alto en cinco meses

La caída de los bonos soberanos y el alza de la tasa en EE.UU. impulsaron el indicador. Crecen las dudas de los inversores por la recesión y el costo social.

25/09/2026 | 12:04Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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FOTO: Wall Street.

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El riesgo país argentino mantuvo este viernes su senda alcista y volvió a superar la barrera de los 600 puntos básicos, alcanzando los 602 puntos al promediar la rueda bursátil. 

Se trata del valor más alto registrado en los últimos cinco meses, impulsado por una nueva racha negativa en los títulos de deuda soberana de hasta 1,7% y por el incremento en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, que escaló por encima del 5%.

El indicador medido por JP Morgan no tocaba estos valores desde abril pasado, acumulando una suba de 70 puntos básicos solo en el transcurso de esta semana. 

Esta escalada en la tasa de riesgo soberano le frena al Gobierno la posibilidad de evaluar un eventual retorno a los mercados internacionales de deuda voluntaria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La tensión financiera se da a pesar de que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron durante su gira en Estados Unidos la continuidad del programa económico y garantizaron la disponibilidad de fondos para cumplir con los vencimientos de la deuda. 

Sin embargo, los mercados internacionales muestran cautela y manifiestan preocupación por el impacto social del esquema de ajuste, particularmente por el aumento de la pobreza y la contracción en la actividad económica.

En sintonía con la depreciación de los bonos, la Bolsa porteña operó con números rojos: el índice S&P Merval cedió un 0,9%, mientras que la mayoría de los certificados de acciones argentinas (ADRs) que cotizan en Wall Street registraron retrocesos en la última rueda de la semana.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el riesgo país argentino? El riesgo país argentino superó los 600 puntos básicos, alcanzando 602 puntos.

¿Quién reportó esta información? La información fue reportada por JP Morgan.

¿Cuándo se registró este aumento? Este aumento se registró este viernes.

¿Dónde se observa tensión financiera? La tensión financiera se observa en el Gobierno argentino y los mercados internacionales.

¿Por qué hay preocupación en los mercados? Hay preocupación por el impacto social del esquema de ajuste, como el aumento de la pobreza.

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