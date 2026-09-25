La visita del Papa a Francia enfrenta desafíos financieros por costos imprevistos

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) — Aproximadamente un millón de personas se espera que asistan solo en París a la visita del Papa, lo que incrementaría considerablemente el costo del viaje, según estimaciones de medios franceses citadas por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con las disposiciones del Vaticano, los gastos de la visita deben ser cubiertos por las diócesis y la Conferencia Episcopal de Francia, mientras que el Estado solo asumirá los costos relacionados con la seguridad del evento, aunque el monto exacto de estos gastos no ha sido revelado.

La principal partida de gastos para la Iglesia francesa se destina a recursos técnicos, que incluyen el estrado, el sistema de sonido, alrededor de cuarenta pantallas gigantes y unos 2.500 baños para las concentraciones masivas previstas. Además, también se contempla el desplazamiento de obispos y organizadores a lo largo del recorrido papal.

Los presupuestos para las etapas de Lourdes y Metz ya estaban asegurados, con una contribución de 250.000 euros de la ciudad de Metz, donde la ley de separación entre la Iglesia y el Estado no se aplica de la misma manera que en el resto de Alsacia y Mosela.

Sin embargo, se reporta que aún faltan 18 millones de euros para cubrir los costos de la etapa parisina del viaje pontificio. La Iglesia está buscando financiación a través de la venta de artículos con la imagen de León XIV, el patrocinio de grandes empresas y la generosidad de los fieles durante las colectas programadas para este fin de semana.