La joven promesa del canotaje argentino que brilla en Europa y sueña con los Juegos Olímpicos

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Joaquín Szyferman, un joven palista de 16 años perteneciente a la categoría cadete, continúa dando pasos firmes en el canotaje de alto rendimiento al tener una buena performance con la selección argentina en el Olympic Hopes, el torneo mundial para cadetes de la disciplina.

El atleta detalló en una entrevista para la Agencia Noticias Argentinas el esfuerzo detrás de su carrera y sus próximos objetivos, como el sueño de llegar a un Juego Olímpico.

El deportista que representa al club Náutico Hacoaj, viene de registrar una destacada actuación en el prestigioso torneo internacional Olympic Hopes celebrado en Bratislava, Eslovaquia, un certamen que reúne a los mejores exponentes del mundo de entre 15 y 17 años.

En esta última edición, Joaquín compitió tanto en la modalidad individual (K1) como en duplas (K2) junto a su compañero Bruno di Salvo, representante del Club Regatas de Marina, alcanzaron un meritorio cuarto puesto en la final de K2 500 metros.

Esta no fue su primera experiencia en el torneo europeo; el año pasado, en Racice (República Checa), Joaquín ya había obtenido el 11.º puesto a nivel mundial de forma individual y el 9.º puesto en la prueba de K2 1000 metros, también junto a Di Salvo.

Rivales en el agua, compañeros de selección

Una de las particularidades de la dupla que integran Joaquín y Bruno es que en el ámbito local compiten en contra, ya que ambos participan en las regatas de la FevoCAC (Federación de Buenos Aires) defendiendo los colores de sus respectivos clubes, sin embargo, dejaron de lado la rivalidad para unirse en la selección nacional.

"La verdad que con él siempre fui muy cómodo y se ve en los resultados", destacó Joaquín sobre la química con su compañero, con quien viene compitiendo desde el año pasado.

Un debut dorado con la celeste y blanca

El camino de Joaquín con la camiseta de la selección argentina comenzó formalmente en 2024, cuando su debut absoluto se produjo en el Campeonato Sudamericano de Uruguay, donde tuvo una actuación descollante al colgarse cuatro medallas de oro en las pruebas de K4 1.000m, K2 1.000m, K2 2.000m y K4 2.000m.

Para ganarse un lugar en el selectivo nacional y representar al país, el palista debió superar exigentes instancias evaluatorias individuales (en K1) realizadas en marzo y mayo por la FAC (Federación Argentina de Canoas).

Estas pruebas definen el ranking nacional, donde los cuatro mejores de la categoría son convocados para armar los botes de equipo que viajan a competir al exterior.

El sacrificio diario y el rol de la familia

Detrás de los logros internacionales existe una rutina de máxima exigencia, ya que Joaquín entrena seis días a la semana (de lunes a sábados, con descanso los domingos) unas dos horas y media por día, un esfuerzo que debe coordinar diariamente con sus estudios escolares.

Asimismo, el joven atleta señala las dificultades que afrontan los deportistas amateurs en el país: "El deporte en sí, al no ser tan conocido, no tiene tanto apoyo".

Debido a esto, el palista destacó el rol fundamental de su familia: "Nuestros padres tienen que hacer un esfuerzo enorme para llevarnos a entrenar todos los días, para comprarnos las palas y los botes".

El futuro: Chile en la mira y el sueño olímpico

Joaquín se inició en el canotaje a los 6 años en la categoría preinfantil, pero tras una década de aprendizaje y crecimiento constante, sus metas siguen siendo ambiciosas.

En el corto plazo, su próximo gran objetivo es el Campeonato Sudamericano que se disputará a fin de año en Chile, para el cual ya logró la clasificación en el selectivo nacional.

Mirando más allá, el joven palista tiene en claro cuál es su máximo anhelo en el deporte: "Un sueño que tengo para cuando sea más grande es poder llegar a representar a Argentina en los Juegos Olímpicos".