Día del Bastón Verde: qué significa y por qué se conmemora en Argentina

FOTO: El 26 de septiembre se celebra el día del bastón verde.

Cada 26 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional del Bastón Verde, una fecha destinada a visibilizar la realidad de las personas con baja visión y promover su independencia.

El bastón verde es utilizado por personas que tienen una disminución de la agudeza o del campo visual, pero que no presentan ceguera total. Esta condición puede limitar distintas actividades cotidianas y, al mismo tiempo, permitir que la persona conserve cierta capacidad visual.

La identificación permite diferenciar esta situación de la ceguera total, asociada tradicionalmente al bastón blanco.

Una herramienta para la autonomía

El uso del bastón verde también busca facilitar la interacción de las personas con baja visión con su entorno.

Al identificarlo, los peatones pueden comprender que se trata de una persona con una discapacidad visual parcial que puede necesitar ayuda en determinadas situaciones, como leer una señal o cruzar una calle, aunque conserve autonomía para desenvolverse en otras circunstancias.

Esta distinción también contribuye a evitar malentendidos. Una persona con baja visión puede, por ejemplo, utilizar su teléfono, desplazarse por sus propios medios o desenvolverse mejor en determinadas condiciones de iluminación.

Por eso, la concientización sobre el significado del bastón verde apunta a promover empatía, inclusión y seguridad vial, además de reducir prejuicios vinculados con la discapacidad visual.

El origen del bastón verde en Argentina

El bastón verde fue ideado en Argentina en 1994 por la profesora Perla Catherine Mayo, quien buscó establecer una diferencia visible entre las personas con baja visión y aquellas con ceguera total.

Posteriormente, su utilización fue reconocida legalmente en el país a través de la Ley Nacional 25.682, iniciativa que dio origen a la conmemoración del 26 de septiembre.

El trabajo para promover la independencia

En la Fundación Gaude se trabaja de manera interdisciplinaria y personalizada con personas con discapacidad visual, tanto con ceguera como con baja visión.

La atención comprende distintas etapas de la vida, desde recién nacidos hasta adultos mayores, e incluye también al entorno familiar y social directo.

El objetivo está puesto en favorecer el desarrollo de la mayor independencia y autonomía posible para cada persona, de acuerdo con sus necesidades y posibilidades.