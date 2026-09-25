FOTO: Argentina no pudo ante Paraguay, perdió por penales y se quedó con la medalla plateada.

La Selección argentina Sub-19 no pudo quedarse con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Después de igualar 0-0 ante Paraguay durante los 90 minutos, el equipo dirigido por Diego Placente cayó 5-4 en la definición por penales y debió conformarse con la presea plateada.

El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa y tuvo a Argentina como uno de los equipos que generó las situaciones más claras, aunque no logró quebrar el cero.

La derrota prolongó además la espera por el oro en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos. La última consagración argentina había sido en 1986, después del título obtenido en 1982.

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PARTIDO ÁSPERO... Argentina pidió penal sobre Subiabre y luego se volvió a picar todo en el Coloso Marcelo Bielsa.



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Argentina tuvo las chances más claras

El equipo de Placente comenzó buscando el arco paraguayo y tuvo una de sus primeras oportunidades importantes en los pies de Ian Subiabre.

En el segundo tiempo, Facundo Jainikoski tuvo dos ocasiones muy claras para abrir el marcador. Primero, quedó frente al arco tras una habilitación de Ramiro Tulián, pero su definición se fue afuera.

Poco después, Jainikoski volvió a quedar cerca del gol con un remate desde la puerta del área que terminó estrellándose contra uno de los palos.

Paraguay también generó situaciones y el tramo final se volvió abierto, con ambos equipos buscando el gol que pudiera definir la final.

Paraguay quedó con diez, pero Argentina no pudo aprovecharlo

A los 44 minutos del segundo tiempo, Thiago Fernández recibió su segunda tarjeta amarilla y Paraguay quedó con un jugador menos.

Argentina intentó aprovechar la superioridad numérica durante los tres minutos adicionados, pero no consiguió encontrar el gol.

Sin tiempo extra, la definición de la medalla dorada se trasladó directamente a los penales.

Paraguay ganó 5-4 en los penales

Felipe Esquivel, Franco Domínguez y Thiago Pérez convirtieron los tres primeros remates argentinos. Para Paraguay marcaron Milan Freyres, José Buhring y Amín Cristaldo.

Luego llegó el primer error de la tanda: Leandro Olima ejecutó su penal por encima del travesaño y Rodrigo Vera aprovechó para adelantar al conjunto paraguayo.

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¡¡CORONEL LA CRUZÓ, CONVIRTIÓ Y PARAGUAY SE LLEVÓ EL ORO EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS ANTE ARGENTINA!!



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Jainikoski convirtió el siguiente remate y mantuvo con vida a Argentina con el 4-4. Sin embargo, Mauro Coronel marcó el último penal paraguayo y estableció el 5-4 definitivo.

Así, Paraguay se quedó con el oro y Argentina recibió la medalla plateada.

Paraguay volvió a ganar el oro

Con esta consagración, Paraguay consiguió su tercera medalla dorada en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos, después de los títulos obtenidos en 1978 y 2022.

Además, el conjunto paraguayo volvió a superar a Argentina en Santa Fe 2026. Ya lo había derrotado 2-1 en la fase de grupos y volvió a imponerse en la final, esta vez después de los penales.

Para la Selección argentina Sub-19, la medalla de plata significó el regreso al podio después de 12 años y la cuarta presea obtenida en la historia de la competencia.

El oro, sin embargo, continúa siendo esquivo: Argentina no vuelve a consagrarse campeona en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos desde 1986.