CERN inicia la desconexión del Gran Colisionador de Hadrones para una mejora crucial

El CERN inició la desconexión del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) para llevar a cabo una actualización significativa en su infraestructura. Esta mejora incluye el reemplazo de algunos de los imanes más importantes del acelerador, como parte del proyecto High-Luminosity LHC (HiLumi LHC). Los nuevos imanes superconductores que se instalarán generarán campos magnéticos aproximadamente un 40% más fuertes que los actuales, lo que permitirá que los haces de partículas se compriman de manera más efectiva antes de las colisiones.

El objetivo de esta actualización es aumentar la tasa de colisiones en los experimentos ATLAS y CMS, proporcionando a los físicos un acceso más amplio a los procesos fundamentales del universo. Durante esta fase, conocida como la tercera larga parada (LS3), los equipos del CERN comenzaron a cortar las primeras interconexiones de los imanes, marcando el inicio oficial de la operación de reemplazo.

El director general del CERN, Mark Thomson, visitó el punto 1 del LHC, donde se ubica el experimento ATLAS, para conmemorar este hito. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de estos nuevos imanes, indicando que "la sustitución de estos imanes con los nuevos tripletes internos de HiLumi LHC es crucial para los próximos años de alta luminosidad". Se anticipa que el primer cuadrupolo de los nuevos tripletes llegará al túnel a principios de 2029, y en total se instalarán 16 criostatos y 28 ensamblajes criogénicos.

Los nuevos tripletes internos representan un avance tecnológico significativo, ya que utilizan bobinas superconductoras de niobio-estanño, a diferencia de los imanes actuales de niobio-titanio. Esto les permitirá generar campos magnéticos de hasta 11.3 teslas, mejorando considerablemente la luminosidad del LHC. Este incremento en la luminosidad no solo beneficiará a ATLAS y CMS, sino que también permitirá a otros experimentos como ALICE y LHCb realizar actualizaciones para aprovechar la mayor tasa de colisiones.

Desde el 7 de septiembre, los equipos del CERN han estado desmontando secciones del colisionador a ambos lados de ATLAS y CMS, con el objetivo de retirar 28 imanes superconductores que serán reemplazados. Este proceso marca el final de una era para el hardware que ha estado en funcionamiento desde la construcción del LHC. Markus Zerlauth, líder del proyecto HiLumi LHC, destacó que "los actuales tripletes internos se remontan a la fase de construcción del LHC y fueron instalados entre 2005 y 2007. Después de casi dos décadas de operación, darán paso a una nueva generación de imanes aún más potentes".