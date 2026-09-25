Argentina recibe Helvetios, una supercomputadora para potenciar la investigación científica

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) incorporó recientemente a su infraestructura el sistema de cómputo de alto rendimiento denominado Helvetios, gracias a una donación de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) de Suiza. Este avance representa un hito para el sistema científico argentino, al ofrecer nuevas capacidades para investigaciones en campos como la física, química, biología computacional, astronomía y el diseño de fármacos.

Helvetios fue inaugurado durante la Conferencia sobre Computación de Alto Rendimiento en América Latina (CARLA 2026), que tuvo lugar en Córdoba. Este sistema amplía significativamente la capacidad de procesamiento de datos de la UNC, triplicando los recursos disponibles para investigadores y ofreciendo nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos científicos tanto en la universidad como en el sector privado.

La llegada de Helvetios fue posible gracias a la colaboración entre investigadores del CONICET, docentes de la UNC y la embajada suiza en Argentina, que contribuyó al financiamiento de la infraestructura necesaria para su instalación. La supercomputadora cuenta con 288 nodos y 576 procesadores Intel Xeon Gold 6140, alcanzando una potencia teórica de 497 TFLOPS.

El proceso de adquisición y montaje de Helvetios fue complejo, involucrando no solo el traslado físico del equipo, que pesa aproximadamente cuatro toneladas, sino también la adecuación del espacio en la UNC para su funcionamiento. Este esfuerzo fue liderado por el investigador Dante Paz, junto a otros profesionales como Carlos Bederián y Nicolás Wolovick.

"La posibilidad de incorporar Helvetios fue el resultado de una relación construida a lo largo de muchos años. Hemos trabajado en supercómputo en la UNC durante más de una década, buscando siempre aumentar la capacidad de cálculo disponible para nuestros investigadores", comentó Paz. La supercomputadora no solo representa un avance técnico, sino que también es un ejemplo de cómo las relaciones personales en el ámbito científico pueden transformarse en colaboraciones institucionales significativas.

El investigador Diego Masone, del CONICET, destacó que Helvetios es una herramienta esencial para los equipos que estudian biología molecular, entre otros campos. Además, la embajada suiza aportó 18 millones de pesos para adecuar el suministro eléctrico y los sistemas de refrigeración del data center de la UNC, lo que fue crucial para la instalación del sistema.

La supercomputación es vital en diversas ramas de la ciencia, y la apertura de Helvetios a la comunidad científica nacional permitirá que muchos grupos de investigación accedan a una capacidad de cálculo que antes estaba fuera de su alcance. "No se trata solo de tener una computadora más grande, sino de poner a disposición de muchos grupos de investigación de Argentina una capacidad de cálculo que antes estaba fuera de su alcance", concluyó Masone.