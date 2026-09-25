Estudiantes y Rosario Central se preparan para la Supercopa Internacional 2026 con rivalidad en juego

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- Este sábado a las 16:00, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será el escenario del enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, quienes disputarán la Supercopa Internacional 2026.

Este encuentro contará con la participación del "Pincha", que se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025, y el "Canalla", que se posicionó como líder en la tabla anual de esa misma temporada. El ganador de este partido sumará un nuevo título oficial y obtendrá la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.

La rivalidad entre ambos equipos se ha intensificado desde 2025, cuando Estudiantes mostró desdén hacia Central al no aplaudir su premiación como campeón de la Liga, lo que resultó en la suspensión del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, por seis meses.

Además, el encuentro llega tras una serie de enfrentamientos previos, que incluyen la eliminación de Central en el Clausura 2025 y una reciente victoria de Estudiantes por 3-0 en la Copa Argentina 2026. En este contexto, el referente auriazul, Marco Rubén, expresó que la derrota "dolió mucho" y que buscarán ganar "por orgullo propio".

Desde el punto de vista deportivo, el equipo que dirige Alexander "Cacique" Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas. Sin embargo, el León no podrá contar con Joaquín Correa ni Tiago Palacios debido a lesiones, aunque se suma Tomás Palacios, quien entrenó con la Selección Argentina.

Por su parte, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se encuentra segundo en la Zona B del Clausura, habiendo logrado dos victorias consecutivas. Sin embargo, también enfrentará bajas importantes, como Alan Rodríguez por lesión y las ausencias de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, quienes fueron convocados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

La Supercopa, establecida por la AFA en 2022, se decidirá en un solo partido en una sede neutral. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, se jugará tiempo suplementario y, si es necesario, se definirá mediante penales.