Una por una, qué localidades y regiones dejan de tener el subsidio al gas

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Poder Ejecutivo, lo que provocará la quita del subsidio en las tarifas de gas a más de 4,1 millones de usuarios y un impacto directo en 1,16 millones de hogares que dejarán de percibir la asistencia energética.

La votación en el recinto resultó favorable al oficialismo por 38 votos contra 8, en una jornada donde los 26 legisladores del bloque Fuerza Patria se retiraron al inicio de la discusión.

La iniciativa retrotrae el esquema a la normativa previa a la ampliación de 2021, restableciendo la cobertura automática únicamente para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, con el objetivo de generar un ahorro fiscal estimado en 400 millones de dólares anuales.

Con la nueva legislación, la compensación recaerá de forma exclusiva sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando sin cobertura al Valor Agregado de Distribución (VAD), el transporte troncal y la carga impositiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A partir de esta modificación, el subsidio quedará eliminado en gran parte de los territorios que se habían sumado en 2021. A continuación, el detalle provincia por provincia y localidad por localidad de las zonas que pierden el beneficio:

Buenos Aires: se excluye a 94 municipios. El único distrito bonaerense que conserva el subsidio por pertenecer formalmente a la Patagonia es Patagones. Pierden la cobertura localidades y zonas productivas como 9 de Julio, Tandil, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Balcarce, Cañuelas, Junín, Olavarría, Pergamino, San Pedro y San Nicolás.

Córdoba: quedan fuera del régimen los departamentos del sur y centro de la provincia, entre los que se encuentran Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

Santa Fe: pierde la asistencia el sur provincial, abarcando a ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda.

San Luis: la provincia se queda íntegramente sin área de zona fría, afectando a ciudades de envergadura como Villa Mercedes y Merlo.

Mendoza: deja de contar con el beneficio en su totalidad y solo lo conservará la franja sur que limita con La Pampa y Neuquén. Quedan excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Salta: dejan de percibir el subsidio la ciudad de Salta Capital, Cafayate y San Carlos.

Jujuy: se elimina el beneficio en Tilcara, la capital provincial (San Salvador de Jujuy) y Perico, conservándolo únicamente el sector oeste de la Puna.

Catamarca: se remueve la cobertura para las localidades del extremo oeste provincial, afectando a Andalgalá, Belén y Tinogasta.

La Rioja: quedan desafectadas de la zona fría las ciudades de Chilecito y Famatina.

Tucumán: pierde el subsidio la localidad turística de Tafí del Valle.

San Juan: la provincia completa pierde el beneficio al quedar eliminada del nuevo esquema.

Para los usuarios de las áreas desafectadas que busquen mantener el subsidio, el criterio fijado establece un límite de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC (alrededor de $4,4 millones mensuales para una familia tipo). Asimismo, mantendrán el acceso directo aquellos hogares con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuyos casos serán evaluados por la Secretaría de Energía.