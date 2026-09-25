YPF aumentó el precio de sus combustibles en Rosario: ¿Cómo quedaron los nuevos valores?
La petrolera estatal se sumó al resto de las estaciones de servicio y aplicó un incremento en sus precios. En la nota, los detalles.
25/09/2026 | 09:32Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La nueva pizarra de valores de la YPF.
YPF aplicó un aumento en el precio de sus combustibles en Rosario y la modificación ya comenzó a reflejarse en las pizarras de las estaciones de servicio. El litro de nafta Súper quedó en $2.139, mientras que la Infinia, el combustible premium de la petrolera, pasó a costar $2.319. El incremento se produjo durante la madrugada y se suma a las subas que ya habían aplicado Axion y Shell.
De acuerdo con el relevamiento realizado en las estaciones de servicio, el aumento representa entre 18 y 20 pesos por litro respecto de los valores que regían hasta la noche anterior, aunque la variación puede cambiar según la estación y el operador. En términos porcentuales, el incremento se ubica aproximadamente entre el 6% y el 8%, con el nuevo valor de $2.139 como referencia para la nafta Súper de YPF en Rosario.
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Golpe al bolsillo. Aumentó el precio de los combustibles en Rosario
La estación de servicio Shell fue la primera en remarcar los valores en su pizarra. ¿Cómo quedaron los valores actualizados?
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En tanto, la histórica estación de YPF ubicada en la zona de 3 de Febrero y Oroño continúa cerrada por una intervención que, según se explicó, responde a una estrategia de marketing de la compañía. El establecimiento, actualmente con un cerrojo, será remodelado durante un período estimado de entre 70 y 90 días y cambiará su imagen exterior: el tradicional azul de YPF dará paso a colores más oscuros, con predominio del negro.
Con los nuevos valores, también aumenta el costo de los viajes en automóvil. Como referencia, para recorrer unos 730 o 740 kilómetros entre Rosario y Santiago del Estero, ida y vuelta, se estimó un gasto de entre $450.000 y $460.000 en combustible y peajes, dependiendo del vehículo y del consumo. La suba de YPF completa así el incremento que ya se había trasladado a los surtidores de otras de las principales petroleras.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué aumento aplicó YPF?
Aumentó el precio de la nafta Súper a $2.139 y la Infinia a $2.319 en Rosario.
¿Quiénes aplicaron aumentos además de YPF?
Axion y Shell también habían aplicado subas en sus precios.
¿Cuándo se produjo el incremento?
El incremento se produjo durante la madrugada.
¿Dónde se encuentra la estación cerrada de YPF?
En la zona de 3 de Febrero y Oroño.
¿Por qué está cerrada la estación de YPF?
Está cerrada por una intervención de marketing y será remodelada en un período estimado de entre 70 y 90 días.