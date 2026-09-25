YPF aumentó el precio de sus combustibles en Rosario: ¿Cómo quedaron los nuevos valores?

YPF aplicó un aumento en el precio de sus combustibles en Rosario y la modificación ya comenzó a reflejarse en las pizarras de las estaciones de servicio. El litro de nafta Súper quedó en $2.139, mientras que la Infinia, el combustible premium de la petrolera, pasó a costar $2.319. El incremento se produjo durante la madrugada y se suma a las subas que ya habían aplicado Axion y Shell.

De acuerdo con el relevamiento realizado en las estaciones de servicio, el aumento representa entre 18 y 20 pesos por litro respecto de los valores que regían hasta la noche anterior, aunque la variación puede cambiar según la estación y el operador. En términos porcentuales, el incremento se ubica aproximadamente entre el 6% y el 8%, con el nuevo valor de $2.139 como referencia para la nafta Súper de YPF en Rosario.

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En tanto, la histórica estación de YPF ubicada en la zona de 3 de Febrero y Oroño continúa cerrada por una intervención que, según se explicó, responde a una estrategia de marketing de la compañía. El establecimiento, actualmente con un cerrojo, será remodelado durante un período estimado de entre 70 y 90 días y cambiará su imagen exterior: el tradicional azul de YPF dará paso a colores más oscuros, con predominio del negro.

Con los nuevos valores, también aumenta el costo de los viajes en automóvil. Como referencia, para recorrer unos 730 o 740 kilómetros entre Rosario y Santiago del Estero, ida y vuelta, se estimó un gasto de entre $450.000 y $460.000 en combustible y peajes, dependiendo del vehículo y del consumo. La suba de YPF completa así el incremento que ya se había trasladado a los surtidores de otras de las principales petroleras.

Informe de Fernando Carrafiello.