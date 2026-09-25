Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba a Madrid volvió a Ezeiza por problemas en un motor

Un vuelo de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas que tenía como destino final la ciudad de Madrid, España, debió interrumpir su itinerario durante la noche de ayer y retornar de emergencia al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a raíz de una falla técnica registrada en uno de sus motores.

La aeronave involucrada, correspondiente al vuelo AR1132, había despegado puntualmente a las 23:52. Sin embargo, tras permanecer en el aire durante 36 minutos, la tripulación detectó el desperfecto motriz y activó los protocolos de seguridad correspondientes para iniciar el regreso a la terminal aérea bonaerense.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas indicaron que "en relación con el vuelo AR1132, el mismo regresó al aeropuerto de origen luego de que se advirtiera una falla en uno de sus motores, cuyas causas se encuentran bajo análisis".

"La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia", señalaron y añadieron que "durante el episodio se registró un fenómeno conocido como compressor stall, que consiste en una alteración del flujo de aire dentro del compresor del motor. Este fenómeno puede producir sonidos semejantes a detonaciones".

Agregaron que "se dispuso el cambio de aeronave y el vuelo despegó nuevamente a las 04:30", rumbo a Madrid.

El aterrizaje se concretó en completa normalidad y la aeronave logró llegar a su posición por sus propios medios sin que se registraran complicaciones mayores para los pasajeros a bordo, y sin que se reportaran consecuencias de ninguna naturaleza para los viajeros.

El inusual episodio no solo generó tensión en el ámbito aeronáutico, sino que también causó alarma en distintos puntos de la zona sur del conurbano bonaerense.

Residentes de localidades como Ezeiza, Monte Grande, Luis Guillón, Burzaco, Glew y Lanús reportaron a través de las redes sociales haber escuchado fuertes estruendos y detonaciones similares a explosiones o truenos coincidiendo con el momento en el que el avión sobrevolaba la región.

Una de las causas probables podría ser el ingreso de un ave en el proceso de ascenso de la aeronave, lo que será definitivamente determinado por los técnicos de mantenimiento.