Revuelo en VGG: dos detenidos bajo sospecha de internar a una mujer para quedarse con sus bienes

Una investigación que comenzó en julio por la situación de una mujer de avanzada edad derivó este viernes en un allanamiento y la detención de dos personas en Villa Gobernador Gálvez. La Justicia intenta establecer si la víctima, identificada como Ángela M., fue internada en un geriátrico contra su voluntad y mediante engaños con el objetivo de disponer de sus bienes.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en una vivienda de Avellaneda al 2200, en Villa Gobernador Gálvez, por orden de la fiscal Cecilia Brindisi, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Estratégicas del Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

El operativo provocó además repercusiones en el ámbito político de Villa Gobernador Gálvez. Walter Ramírez, el principal implicado, es padre de Nicolás Ramírez, dirigente del Movimiento Evita y actual presidente del Concejo Municipal de la ciudad. Anteriormente, el mismo domicilio estuvo vinculado a un comedor que fue dado de baja por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

FOTO: Nicolás Ramírez, actual presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez junto a su padre

Según fuentes consultadas por Cadena 3, la pesquisa se inició en julio "a fin de determinar si una mujer de avanzada edad se encuentra internada en un geriátrico contra su voluntad y mediante engaños por personas que refieren ser sus apoderados".

A partir de distintas tareas investigativas, la Fiscalía solicitó una orden de registro para el domicilio de quienes aparecen bajo sospecha como supuestos apoderados de la mujer.

El allanamiento se concretó este viernes y, de acuerdo con la información preliminar, el procedimiento se desarrolló sin incidentes. Los agentes secuestraron dos teléfonos celulares y un Renault Sandero, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Además, fueron trasladados a la sede de la PDI Walter Ramírez y Marilina D. Los investigadores buscan reconstruir las circunstancias en las que Ángela M. terminó alojada en el geriátrico y determinar qué intervención tuvieron los sospechosos en las decisiones vinculadas con la mujer y su patrimonio.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa será establecer la existencia y alcance de los poderes que habrían invocado los investigados, así como también determinar si existieron maniobras destinadas a tomar control de los bienes de la víctima.

En medio de un completo hermetismo, alrededor del caso confirmaron que analizan una presunta apropiación de terrenos o hasta un campo.

Por el momento, la investigación se encuentra en desarrollo y está bajo la conducción de la fiscal Brindisi. Se espera que el avance de las medidas permita precisar tanto las condiciones en las que se produjo la internación de la mujer como la eventual existencia de maniobras sobre su patrimonio.

Un contexto político complejo

El nombre de Walter Oscar Ramírez ya había aparecido en una publicación periodística de Cadena 3 en 2024. Entonces, figuraba como titular de la Asociación Civil Creo, que administraba un comedor dado de baja por la Provincia tras detectarse falencias administrativas. El establecimiento funcionaba precisamente en Avellaneda al 2200, el mismo domicilio allanado ahora por la PDI, y había recibido aportes estatales para asistencia comunitaria. En los registros de entonces, esa dirección también aparecía vinculada a su hijo Nicolás Ramírez, actual presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez.

El episodio se conoce, además, en momentos en que Nicolás Ramírez comenzó a ganar centralidad en la discusión política de Villa Gobernador Gálvez de cara a 2027. El presidente del Concejo, dirigente del Movimiento Evita, inauguró recientemente un local propio y su nombre aparece entre las alternativas del peronismo para disputar la intendencia. En las elecciones de 2025, el PJ se había impuesto en la categoría concejales y la llegada de Ramírez a la presidencia del cuerpo legislativo fortaleció su posicionamiento en el escenario local.