Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.

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El sorteo número 5477 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5365, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 5365

2° 7991

3° 3684

4° 6435

5° 0366

6° 6644

7° 9756

8° 0867

9° 9180

10° 2382

11° 8298

12° 0877

13° 8087

14° 1066

15° 4093

16° 9143

17° 4025

18° 5452

19° 6117

20° 3065