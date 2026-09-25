Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 25 de septiembre.
El sorteo número 5477 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 25 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5365, correspondiente a "A primera (El Cazador)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5477 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 25 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 5365, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5365
2° 7991
3° 3684
4° 6435
5° 0366
6° 6644
7° 9756
8° 0867
9° 9180
10° 2382
11° 8298
12° 0877
13° 8087
14° 1066
15° 4093
16° 9143
17° 4025
18° 5452
19° 6117
20° 3065
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5477 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sorteo se realizó el viernes 25 de septiembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 5365, interpretado como "A primera (El Cazador)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.