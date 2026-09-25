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Difundieron el nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo sigue su salud tras la internación

La conductora continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía.

25/09/2026 | 12:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Mirtha Legrand internada: qué se sabe sobre la salud de la diva

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La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, continúa internada recuperándose de un cuadro de "neumopatía" en el Sanatorio Mater Dei, según señaló el parte médico difundido este viernes, en el cual se detalló que "se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio".

De acuerdo con la información basada en el parte médico, la conductora "continuará internada hasta completar su recuperación para poder volver a sus actividades diarias".

"Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto acerca de cómo informan de su estado", indicó el parte firmado por el Dr. Enrique Echagüe.

• ¿Qué decía el último parte?

El centro médico difundió un comunicado sobre la salud de la diva el pasado miércoles y sostuvo: "La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución", indicó el escrito firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del citado centro de salud.

"Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados", añadió. "Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño", expresó el escrito, a la vez que culminó: "De no mediar inconvenientes el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico".

Lectura rápida

¿Quién está internada? Mirtha Legrand está internada recuperándose de un cuadro de neumopatía en el Sanatorio Mater Dei.

¿Cuál es su estado de salud? El parte médico indica que se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio.

¿Qué se informó sobre su recuperación? La conductora continuará internada hasta completar su recuperación para volver a sus actividades diarias.

¿Quién firmó el parte médico? El parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe.

¿Cuándo se enviará un nuevo parte médico? Se espera un nuevo parte médico el viernes próximo, de no mediar inconvenientes.

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