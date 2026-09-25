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De un regalo en pandemia a exportar a EE.UU.: la pyme jujeña que fabrica vehículos infantiles

Oscar Solís comenzó construyendo un tractor a pedales en el patio de su casa en Perico para alejar a su hijo de las pantallas. Hoy cuenta con fábrica propia y vende sus creaciones al exterior.

25/09/2026 | 14:35Redacción Cadena 3

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Osso Juguetes, de Jujuy al mundo.

FOTO: Osso Juguetes, de Jujuy al mundo.

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Lo que comenzó como una iniciativa familiar en el patio de una casa en Perico, Jujuy, terminó convirtiéndose en un pujante emprendimiento industrial con proyección internacional. 

En plena pandemia, Oscar Solís, un ingeniero mecánico de 43 años, decidió construir un tractorcito a pedales para su hijo Octavio, que en ese momento tenía cuatro años, con el objetivo de fomentar el juego activo y reducir el tiempo frente a las pantallas.

La iniciativa, que además rindió tributo a una tradición familiar —su abuelo le había construido un vehículo similar a su padre seis décadas atrás—, tomó un rumbo inesperado tras una publicación casual. 

"Publiqué una foto en un estado de WhatsApp como un logro de algo que le había hecho a mi hijo y unos amigos que tenían nietos me empezaron a pedir. Empecé en el taller del patiecito de mi casa, después nos fuimos a un galpón alquilado porque nos quedó chico y ahora ya estamos en fábrica propia en el Parque Industrial de Perico", recordó el emprendedor.

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Bajo la marca Osso Juguetes, la firma elabora entre 12 y 15 vehículos mensuales de escala premium, que incluyen tractores, autos, camiones y camionetas en versiones sin pedales, a pedales y con motores eléctricos o a combustión. 

La producción, que involucra a toda su familia y a su padre jubilado, logró dar el salto fuera de las fronteras nacionales: "Logramos hacer este año las dos primeras ventas internacionales, una a Estados Unidos y una a Chile. Estamos trabajando para seguir ampliando el mercado internacional".

El proyecto no solo derivó en una unidad de negocios en crecimiento, sino también en un cambio radical en la vida profesional del profesional jujeño, quien decidió dejar su empleo en una empresa de maquinaria vial para volcarse de lleno a su pasión. 

"Siempre nos gustaron los fierros en mi familia. Poder vivir de esto no tiene precio. Si uno no va hacia lo que le gusta, el trabajo y las cosas lindas no te van a venir a buscar; siempre trato de no quedarme estancado y seguir creyendo que en la Argentina todo es posible", concluyó Solís.

Lectura rápida

¿Qué inició Oscar Solís en el patio de su casa? Una iniciativa familiar que terminó convirtiéndose en un emprendimiento industrial.

¿Quién es Oscar Solís? Un ingeniero mecánico de 43 años que construyó un tractorcito a pedales para su hijo.

¿Dónde se ubica la fábrica de Osso Juguetes? En el Parque Industrial de Perico, Jujuy.

¿Cómo logró Oscar Solís expandir su negocio? A través de una publicación en WhatsApp que generó interés en amigos y conocidos.

¿Por qué dejó su empleo en maquinaria vial? Para dedicarse plenamente a su pasión por la fabricación de juguetes.

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