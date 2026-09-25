Brasil logró un empate agónico 1-1 ante Australia en un partido complicado
La selección brasileña, bajo el mando de Carlo Ancelotti, empató 1-1 contra Australia gracias a un gol en el tiempo de descuento. El equipo había comenzado mal, pero logró igualar en el último minuto.
FOTO: Floja actuación de la "Canarinha".
Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Brasil inició la fecha FIFA con un empate 1-1 frente a Australia, en un partido donde logró igualar recién en el último suspiro. El primer gol fue anotado por el delantero Nestory Irankunda para Australia, mientras que Rayan consiguió la igualdad en el tiempo de adición.
Desde el comienzo del encuentro, que se llevó a cabo en el Queensland Country Bank Stadium, Brasil mostró una mejor disposición y estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso. Un gol de Estevão fue anulado por una falta previa, lo que dejó al equipo sin la ventaja que tanto buscaba.
El equipo australiano sorprendió al ponerse en ventaja a los 68 minutos del segundo tiempo, cuando Irankunda ejecutó un espectacular tiro libre que sorprendió al arquero brasileño Hugo Souza, quien no pudo hacer nada para evitar el gol.
Cuando parecía que el encuentro se encaminaba hacia una derrota para Brasil, el equipo logró igualar a los 95 minutos. En una jugada culminante, Rayan se elevó para conectar un cabezazo potente tras un preciso centro de Raphinha, logrando así evitar un nuevo papelón para la selección.
Con este resultado, Brasil se salvó de una nueva decepción, especialmente tras su floja actuación en el Mundial 2026, donde fue eliminado en octavos de final por Noruega, con Erling Haaland como figura del partido.
El próximo desafío para los dirigidos por Carlo Ancelotti será el martes, cuando se reencuentren con Australia en un nuevo amistoso, seguido de un partido contra India el 3 de octubre.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué resultado obtuvo Brasil contra Australia?
Brasil empató 1-1 contra Australia en un partido amistoso.
¿Quién anotó los goles?
El gol de Australia fue marcado por Nestory Irankunda y el empate fue conseguido por Rayan.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el 25 de septiembre de 2026.
¿Dónde se disputó el encuentro?
El encuentro tuvo lugar en el Queensland Country Bank Stadium.
¿Cuál es el próximo partido de Brasil?
Brasil enfrentará nuevamente a Australia el martes próximo.
[Fuente: Noticias Argentinas]