Brasil logró un empate agónico 1-1 ante Australia en un partido complicado

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- Brasil inició la fecha FIFA con un empate 1-1 frente a Australia, en un partido donde logró igualar recién en el último suspiro. El primer gol fue anotado por el delantero Nestory Irankunda para Australia, mientras que Rayan consiguió la igualdad en el tiempo de adición.

Desde el comienzo del encuentro, que se llevó a cabo en el Queensland Country Bank Stadium, Brasil mostró una mejor disposición y estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso. Un gol de Estevão fue anulado por una falta previa, lo que dejó al equipo sin la ventaja que tanto buscaba.

El equipo australiano sorprendió al ponerse en ventaja a los 68 minutos del segundo tiempo, cuando Irankunda ejecutó un espectacular tiro libre que sorprendió al arquero brasileño Hugo Souza, quien no pudo hacer nada para evitar el gol.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba hacia una derrota para Brasil, el equipo logró igualar a los 95 minutos. En una jugada culminante, Rayan se elevó para conectar un cabezazo potente tras un preciso centro de Raphinha, logrando así evitar un nuevo papelón para la selección.

Con este resultado, Brasil se salvó de una nueva decepción, especialmente tras su floja actuación en el Mundial 2026, donde fue eliminado en octavos de final por Noruega, con Erling Haaland como figura del partido.

El próximo desafío para los dirigidos por Carlo Ancelotti será el martes, cuando se reencuentren con Australia en un nuevo amistoso, seguido de un partido contra India el 3 de octubre.