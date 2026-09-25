Dove Cameron y Damiano David, vocalista de Måneskin, celebran su boda en Italia

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) -- La actriz Dove Cameron y el cantante de Måneskin, Damiano David, se dieron el sí en el histórico ayuntamiento de Montalcino, Toscana, Italia, después de tres años de relación.

De acuerdo a la información que obtuvo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja contrajo matrimonio el jueves y se mostró sonriente ante los medios, tanto antes como después de la ceremonia. La ex estrella de Disney y el músico italiano anunciaron su compromiso en enero, aunque estaban comprometidos desde octubre de 2025.

Para este día tan especial, los recién casados optaron por trajes similares: ella eligió un vestido blanco ajustado a la cintura con una capa vaporosa, mientras que David lució un atuendo color marfil acompañado de una bufanda de seda.

Cameron y David comenzaron su relación tras el encuentro en un concierto de Måneskin en septiembre de 2023. En entrevistas, Dove compartió detalles sobre la propuesta de matrimonio, que aunque se veía venir, la sorprendió en el momento. La pregunta llegó mientras ambos preparaban las maletas para un viaje.

"Estaba tan preparada hasta este preciso momento, que entré corriendo a la otra habitación presa del pánico, pensando: '¿Debería pintarme las uñas?'. ¿Qué hago? Tengo que estar lista", relató Dove, añadiendo con humor: "Por un momento se me olvidó cómo funcionar; mi cerebro se partió por la mitad".

El cantante explicó por qué eligió ese momento para hacer la gran pregunta: "Sé que algunas chicas quieren pétalos de rosa. Sé que tal vez esperabas algo grande, pero nuestra vida es tan intensa y está llena de tantos momentos de gloria pública que ya no hay lugar para el romanticismo", compartió Cameron.

"Así que quería hacer esto aquí, en nuestra casa, porque quiero lavar los platos, lavar la ropa, cocinar juntos, te quiero con tu camiseta grande. Esta es la vida que elijo y espero que tú hayas elegido la misma. ¿Te casarías conmigo?", finalizó Dove Cameron.