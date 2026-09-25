Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este viernes 25 de septiembre

Este viernes 25 de septiembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado. La temperatura actual es de 25°, con una sensación térmica de 26°. La humedad se sitúa en un 57%, lo que contribuye a una sensación de confort en la jornada. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

La temperatura mínima para hoy se espera en 16°, mientras que la máxima alcanzará los 27°. Durante la tarde, se prevé que el cielo continúe con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable para actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1007 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el fin de semana traerá cambios significativos en el clima. Para el sábado, se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo, las temperaturas oscilarán entre 20° y 25°, con lluvias moderadas que podrían afectar la jornada. A medida que avance la semana, las temperaturas se mantendrán en un rango similar, con lluvias ligeras y cielos nublados.

Es importante estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden variar. Se recomienda a los habitantes de Santa Fe planificar sus actividades teniendo en cuenta el pronóstico de lluvias para los próximos días.