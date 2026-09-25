Cómo será el viaje de los hinchas de Central a Santiago del Estero para la Supercopa

Rosario Central informó el operativo previsto para el traslado de sus hinchas a Santiago del Estero, donde este sábado 26 de septiembre enfrentará a Estudiantes por la Supercopa Internacional. El partido comenzará a las 16 en el Estadio Madre de Ciudades.

Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, explicó a Cadena 3 Rosario que el dispositivo fue coordinado con Nación y recomendó a quienes viajen en vehículos particulares utilizar el corredor establecido: “Se toma la autopista Santa Fe hasta la Autovía 19, de ahí, donde engancha con la 34 ya Rafaela, va directo a Santiago del Estero”.

Los micros que trasladarán a los hinchas partirán desde la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. El punto de encuentro será este viernes a las 18.30 y la salida está prevista entre las 20 y las 21, según lo acordado en la reunión de seguridad. El recorrido habilitado será exclusivamente por la autopista Rosario-Santa Fe, Ruta 19 y Ruta 34, con controles en los cambios de jurisdicción provincial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Velázquez también señaló que el operativo contempla el movimiento de simpatizantes de distintos clubes y que algunas rutas tendrán circulación de hinchas de Boca que viajarán hacia Rosario para el partido del domingo ante Central. “Tenemos conocimiento de que el hincha va a ir por autopista Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba, y coincide también donde hay mucho público de Boca que viene de San Luis, de Santiago del Estero”, explicó.

En caso de un resultado favorable para Central, la provincia ya prepara un dispositivo para eventuales festejos en Rosario. “Hay tres dispositivos dispuestos, obviamente no lo vamos a decir ahora, porque también puede ser una manifestación espontánea”, indicó Velázquez. Y agregó: “La seguridad está garantizada en cualquiera de los tres lugares”, con el objetivo de que una eventual celebración se desarrolle con normalidad.

Informe de Fernando Carrafiello.