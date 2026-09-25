Cómo será el viaje de los hinchas de Central a Santiago del Estero para la Supercopa
Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva de Santa Fe, explicó el corredor habilitado y anticipó que ya preparan tres puntos para eventuales festejos en Rosario tras la final.
25/09/2026 | 09:53Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hinchada de Central de visitante.
Rosario Central informó el operativo previsto para el traslado de sus hinchas a Santiago del Estero, donde este sábado 26 de septiembre enfrentará a Estudiantes por la Supercopa Internacional. El partido comenzará a las 16 en el Estadio Madre de Ciudades.
Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, explicó a Cadena 3 Rosario que el dispositivo fue coordinado con Nación y recomendó a quienes viajen en vehículos particulares utilizar el corredor establecido: “Se toma la autopista Santa Fe hasta la Autovía 19, de ahí, donde engancha con la 34 ya Rafaela, va directo a Santiago del Estero”.
Los micros que trasladarán a los hinchas partirán desde la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. El punto de encuentro será este viernes a las 18.30 y la salida está prevista entre las 20 y las 21, según lo acordado en la reunión de seguridad. El recorrido habilitado será exclusivamente por la autopista Rosario-Santa Fe, Ruta 19 y Ruta 34, con controles en los cambios de jurisdicción provincial.
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Velázquez también señaló que el operativo contempla el movimiento de simpatizantes de distintos clubes y que algunas rutas tendrán circulación de hinchas de Boca que viajarán hacia Rosario para el partido del domingo ante Central. “Tenemos conocimiento de que el hincha va a ir por autopista Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba, y coincide también donde hay mucho público de Boca que viene de San Luis, de Santiago del Estero”, explicó.
En caso de un resultado favorable para Central, la provincia ya prepara un dispositivo para eventuales festejos en Rosario. “Hay tres dispositivos dispuestos, obviamente no lo vamos a decir ahora, porque también puede ser una manifestación espontánea”, indicó Velázquez. Y agregó: “La seguridad está garantizada en cualquiera de los tres lugares”, con el objetivo de que una eventual celebración se desarrolle con normalidad.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué evento se está organizando? Se organiza el traslado de hinchas de Rosario Central para la final de la Supercopa Internacional.
¿Quiénes participan en el evento? Participan los hinchas de Rosario Central y Estudiantes.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? La final se jugará el sábado 26 de septiembre.
¿Dónde se jugará la final? La final se jugará en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero.
¿Cómo se organizará el traslado? Los micros partirán desde la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria con un punto de encuentro el viernes 25.