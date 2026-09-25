Rosario Central viaja a Santiago del Estero para la final ante Estudiantes

Rosario Central viaja este viernes por la mañana rumbo a Santiago del Estero para disputar el sábado la Supercopa Internacional ante Estudiantes. El partido se jugará desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades y este viernes, a las 20.15, habrá una conferencia de prensa conjunta con representantes de ambos equipos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En lo futbolístico, quedó confirmada la baja de Alan Rodríguez, que se suma a las ausencias de Campaz y Pizarro. Jorge Almirón deberá rearmar el equipo y, de acuerdo con lo trabajado, Navarro aparece como reemplazante de Pizarro, mientras que Cantizano sería quien ocupe el lugar de Campaz.

Los hinchas canallas todavía pueden conseguir plateas para acompañar al equipo en Santiago del Estero. Para los socios, la venta se realiza a través de Deportick, mientras que los no socios pueden adquirir localidades de manera presencial en la Subsede Cruce Alberdi.