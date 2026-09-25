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Rosario Central viaja a Santiago del Estero para la final ante Estudiantes

El conjunto de Almirón afrontará el duelo con tres bajas y define variantes para enfrentar al equipo platense en Santiago del Estero.

25/09/2026 | 07:22Redacción Cadena 3 Rosario

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Los jugadores de Central viajan a la final.

FOTO: Los jugadores de Central viajan a la final.

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Rosario Central viaja este viernes por la mañana rumbo a Santiago del Estero para disputar el sábado la Supercopa Internacional ante Estudiantes. El partido se jugará desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades y este viernes, a las 20.15, habrá una conferencia de prensa conjunta con representantes de ambos equipos.

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/Fin Código Embebido/

En lo futbolístico, quedó confirmada la baja de Alan Rodríguez, que se suma a las ausencias de Campaz y Pizarro. Jorge Almirón deberá rearmar el equipo y, de acuerdo con lo trabajado, Navarro aparece como reemplazante de Pizarro, mientras que Cantizano sería quien ocupe el lugar de Campaz.

Los hinchas canallas todavía pueden conseguir plateas para acompañar al equipo en Santiago del Estero. Para los socios, la venta se realiza a través de Deportick, mientras que los no socios pueden adquirir localidades de manera presencial en la Subsede Cruce Alberdi.

Lectura rápida

¿Qué equipo viaja a Santiago del Estero?
Rosario Central viaja para disputar la Supercopa Internacional.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el sábado a las 16.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Único Madre de Ciudades.

¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador es Jorge Almirón.

¿Cómo pueden los hinchas conseguir entradas?
Los socios pueden comprar a través de Deportick y los no socios en la Subsede Cruce Alberdi.

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