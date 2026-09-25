Viernes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados en Rosario

Rosario comenzó este viernes con 13,5°C, cielo despejado y una humedad del 87%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros y el viento sopla del noreste a 4 km/h.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas que llegarán a los 27°C. No se prevén lluvias y los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 20°C. Para el fin de semana, el sábado tendrá una máxima de 27°C, mientras que el domingo se espera un descenso, con 23°C.