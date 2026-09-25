En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Viernes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados en Rosario

El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas en ascenso y cielo que irá cambiando durante las distintas franjas horarias.

25/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se espera una jornada agradable en Rosario

FOTO: Se espera una jornada agradable en Rosario

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este viernes con 13,5°C, cielo despejado y una humedad del 87%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros y el viento sopla del noreste a 4 km/h.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas que llegarán a los 27°C. No se prevén lluvias y los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 20°C. Para el fin de semana, el sábado tendrá una máxima de 27°C, mientras que el domingo se espera un descenso, con 23°C.

Lectura rápida

¿Qué temperatura tuvo Rosario al inicio del día?
Rosario comenzó con 13,5°C este viernes.

¿Qué se espera para la tarde?
Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta 27°C.

¿Cómo estará el clima por la noche?
El cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 20°C.

¿Cuál será la temperatura máxima del sábado?
El sábado se espera una máxima de 27°C.

¿Qué temperatura se prevé para el domingo?
El domingo se espera un descenso, con 23°C.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf