Viernes con cielo parcialmente nublado y una máxima de 27 grados en Rosario
El SMN anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas en ascenso y cielo que irá cambiando durante las distintas franjas horarias.
25/09/2026 | 07:07Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada agradable en Rosario
Rosario comenzó este viernes con 13,5°C, cielo despejado y una humedad del 87%. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros y el viento sopla del noreste a 4 km/h.
Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas que llegarán a los 27°C. No se prevén lluvias y los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 20°C. Para el fin de semana, el sábado tendrá una máxima de 27°C, mientras que el domingo se espera un descenso, con 23°C.
Lectura rápida
¿Qué temperatura tuvo Rosario al inicio del día?
Rosario comenzó con 13,5°C este viernes.
¿Qué se espera para la tarde?
Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas de hasta 27°C.
¿Cómo estará el clima por la noche?
El cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 20°C.
¿Cuál será la temperatura máxima del sábado?
El sábado se espera una máxima de 27°C.
¿Qué temperatura se prevé para el domingo?
El domingo se espera un descenso, con 23°C.