Trágico desenlace en la General Paz: camionero fallece tras descompensarse al volante

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) – Un camionero se descompensó al volante y falleció mientras circulaba por la avenida General Paz, a la altura de Juan Bautista Alberdi. En el lugar se estaba llevando a cabo un operativo, lo que generó demoras en el tránsito.

El incidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la avenida General Paz, en dirección al Río de la Plata. Se recibió un aviso al 911 sobre un camión Mercedes Benz detenido en el carril rápido, cuyo conductor presentaba pérdida de consciencia y no reaccionaba.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes confirmaron el fallecimiento de un hombre de 45 años, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Poco después, se presentó en el lugar el padre de la víctima, quien comunicó a las autoridades que su hijo sufría de un cuadro de neumonía. Una ambulancia del SAME permaneció en el sitio para brindar asistencia a los familiares.

Como consecuencia del hecho, se produjo una reducción de carril rápido y central debido a un operativo de la Policía Científica y personal de autopistas.

La Fiscalía Nacional y Correccional Número 26 ha dispuesto la realización de actuaciones por "averiguaciones por causales de muerte" y la intervención de la Unidad Criminalística.