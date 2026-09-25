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La despedida de Messi: la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección

El astro argentino se despedirá de la "Albiceleste" el 6 de octubre en un amistoso frente a Benín. La camiseta que usará tiene detalles en dorado y un diseño exclusivo.

25/09/2026 | 09:07Redacción Cadena 3

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Fotogalería: una por una, todas las camisetas que usó Messi en la Selección argentina

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Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El destacado futbolista argentino Lionel Messi empleará una camiseta especial durante su despedida con la Selección argentina, programada para el 6 de octubre en el Estadio Monumental contra Benín.

Este diseño, que fue revelado en la madrugada del viernes, presenta detalles dorados y una notable representación del sol tanto en la parte delantera como en la trasera. Además, el logo de Messi reemplaza al de Adidas en esta camiseta.

Messi anunció su retiro de la Selección argentina el 31 de agosto, a menos de un mes y medio de la final del Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue derrotado 1-0 por España.

Con este evento, Messi cerrará un capítulo extraordinario con la Selección, que comenzó en 2005 en un amistoso donde fue expulsado casi de inmediato tras ingresar al campo de juego contra Hungría. A lo largo de su carrera, la "Pulga" ha sido fundamental en la obtención de cuatro títulos: la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento se celebrará el 6 de octubre?
La despedida de Lionel Messi con la Selección argentina en un amistoso contra Benín.

¿Qué detalles tiene la camiseta que usará Messi?
La camiseta tiene detalles dorados y un diseño con la imagen del sol, además del logo de Messi.

¿Cuándo anunció Messi su retiro?
Messi anunció su retiro de la Selección argentina el 31 de agosto.

¿Qué títulos ha ganado Messi con la Selección?
Messi ha ganado la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

¿Cómo fue el inicio de la carrera de Messi en la Selección?
Messi debutó en 2005 y fue expulsado en su primer partido contra Hungría.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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