La despedida de Messi: la camiseta especial que usará en su último partido con la Selección

FOTO: Fotogalería: una por una, todas las camisetas que usó Messi en la Selección argentina

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El destacado futbolista argentino Lionel Messi empleará una camiseta especial durante su despedida con la Selección argentina, programada para el 6 de octubre en el Estadio Monumental contra Benín.

Este diseño, que fue revelado en la madrugada del viernes, presenta detalles dorados y una notable representación del sol tanto en la parte delantera como en la trasera. Además, el logo de Messi reemplaza al de Adidas en esta camiseta.

Messi anunció su retiro de la Selección argentina el 31 de agosto, a menos de un mes y medio de la final del Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni fue derrotado 1-0 por España.

Con este evento, Messi cerrará un capítulo extraordinario con la Selección, que comenzó en 2005 en un amistoso donde fue expulsado casi de inmediato tras ingresar al campo de juego contra Hungría. A lo largo de su carrera, la "Pulga" ha sido fundamental en la obtención de cuatro títulos: la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Agencia NA