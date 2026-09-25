Descubren dos extrañas especies de arañas marinas en el mar de Salish

Si alguna vez se ha imaginado nadando en el mar de Salish y sintiendo pequeñas patas peludas subiendo por su cuerpo, ahora hay al menos una razón inquietante para que esa imagen parezca plausible. Investigadores de la Universidad de Columbia Británica identificaron dos especies de arañas marinas previamente desconocidas, una de las cuales posee patas peludas y llamativos ojos rojos.

Este hallazgo representa la primera descripción formal de nuevas especies de arañas marinas en el mar de Salish en casi 100 años. Publicado en la revista Organisms Diversity & Evolution, el estudio combina observaciones físicas detalladas con análisis genéticos, ayudando a llenar importantes vacíos en la comprensión de estos invertebrados marinos inusuales.

El autor principal, Cormac Toler-Scott, quien realizó la investigación como parte de su maestría en zoología en UBC, explicó: "Me interesaba cómo las arañas marinas son afectadas por el cambio climático y la perturbación humana, porque los invertebrados marinos en el mar de Salish están particularmente en riesgo, y no pude encontrar información al respecto".

Según Toler-Scott, la falta de información básica afecta a muchos artrópodos marinos. "Para entender cómo los invertebrados marinos están siendo impactados por factores como el cambio climático y cómo podemos proteger mejor estos elementos clave del ecosistema, debemos poder identificarlos".

Animales Antiguos con Biología Extraña

Las arañas marinas pertenecen a una línea antigua que surgió hace aproximadamente 500 millones de años. Están relacionadas con las arañas, los escorpiones y los cangrejos de herradura, pero a diferencia de sus parientes terrestres, permanecieron completamente marinas.

Su apariencia es extraña incluso según los estándares de los artrópodos. Algunas especies pueden tener hasta 12 patas, además de un probóscide succionador utilizado para alimentarse. Su tamaño varía drásticamente, desde menos de un centímetro hasta más de 70 cm en la Antártida, donde algunas especies cazan animales más pequeños en entornos oceánicos profundos.

"Han mantenido algunas características raras", dijo Toler-Scott. "Muchas de las especies de aguas poco profundas son bastante pequeñas, y viven como parásitos en organismos más grandes, utilizando un aparato extraño llamado probóscide para succionar los jugos de su huésped".

Las arañas marinas también presentan varios rasgos reproductivos y fisiológicos inusuales. Respiran directamente a través de su piel, y los machos son responsables de llevar y criar a las crías.

Las hembras tienen ovarios que se extienden a través de sus extremidades, donde los huevos se desarrollan antes de "salir" a través de un poro dedicado. Durante el apareamiento, el macho recoge los huevos utilizando apéndices especializados cerca de la base de su cabeza llamados "ovígeros". Cubre los huevos con un pegamento secretado desde sus patas y adjunta grupos de sacos de huevos a su propio cuerpo mientras se desarrollan.

Patas Peludas, Ojos Rojos y una Boca Extraña

Los investigadores recolectaron las nuevas especies descritas entre septiembre de 2023 y agosto de 2024 durante inmersiones que alcanzaron profundidades de hasta 18 metros. Las muestras provinieron de una variedad de hábitats marinos alrededor de Quadra Island, Vancouver, Bamfield y Victoria.

Una de las especies fue nombrada Callipallene pilosuspedes debido a las largas espinas curvas que cubren las partes inferiores de sus patas. El nombre hace referencia a las palabras latinas para "pies peludos".

Su apariencia es especialmente distintiva. El animal tiene ojos rojos y un probóscide corto equipado con garras que le ayudan a agarrar comida antes de morder. Su boca es triangular, dividida en tres labios y rodeada de tentáculos sensoriales, dándole una apariencia que recuerda a un pequeño pozo Sarlacc marino.

La especie también tiene ovígeros inusualmente ágiles que cumplen otra función además de llevar huevos. Bajo un microscopio, los investigadores observaron a la araña marina envolver estos apéndices alrededor de sus patas y usar espinas similares a peines para acicalar y limpiar su cuerpo.

A pesar de su apariencia memorable, el equipo solo encontró un solo espécimen.

Una Araña Marina Cubierta de Parásitos

La segunda especie descrita, Tanystylum kiixin, toma su nombre de un antiguo sitio de aldea indígena cerca de donde se recolectaron por primera vez los especímenes.

Pronunciado "kee-hin", el nombre se refiere al sonido de las olas rompiendo en la base del sitio de la aldea.

A diferencia de Callipallene pilosuspedes, esta especie tiene extremidades para llevar huevos mucho más pequeñas y menos flexibles. Eso parece limitar su capacidad para asearse de manera efectiva.

Los investigadores a menudo encontraron suciedad y escombros adheridos a los animales, junto con pequeños parásitos viviendo en sus cuerpos. El resultado es lo que Toler-Scott describe como "un ecosistema dentro de un ecosistema dentro de un ecosistema".

El ADN Revela la Diversidad Oculta de Arañas Marinas

El estudio es la primera investigación integral de las arañas marinas del mar de Salish que combina imágenes detalladas con análisis de ADN.

Como parte del trabajo, los investigadores generaron secuencias genéticas para varias especies que nunca habían sido secuenciadas antes. El equipo también produjo una guía de identificación para ayudar a los científicos a distinguir las especies de arañas marinas encontradas en toda la región.

Ambas especies recién descubiertas han sido registradas en una base de datos global, pero Toler-Scott señala que el mar de Salish probablemente contiene especies adicionales que aún no han sido documentadas.

"Solo tuve una temporada de campo, pero definitivamente hay más diversidad ahí fuera que no hemos documentado".

En otras palabras, el mar de Salish aún puede estar escondiendo una buena cantidad de combustible para pesadillas.

Esta investigación fue financiada por el Consejo de Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá.