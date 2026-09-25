Kiteworks recomienda a sus clientes cerrar servidores ante amenaza inminente de ciberataque

Kiteworks, una importante empresa de tecnología que permite a las organizaciones transferir grandes volúmenes de datos, alertó a sus clientes sobre una amenaza inminente de ciberataque. La compañía recibió información de las autoridades sobre un posible ataque y recomendó el cierre inmediato de sus sistemas como medida de precaución.

La alerta fue confirmada por Frank Balonis, director de seguridad de Kiteworks, quien señaló que la empresa notificó a sus clientes sobre la inteligencia de amenazas creíbles recibidas de las fuerzas del orden. "Estamos trabajando en conjunto con nuestros socios de seguridad para abordar esta situación", afirmó Balonis.

Según un correo electrónico enviado a los clientes, la compañía advirtió sobre la posibilidad de un ataque que podría ocurrir durante el fin de semana. Aunque no se ha confirmado ninguna violación de seguridad en los sistemas de Kiteworks, la empresa enfatizó la importancia de actuar con cautela. "Recomendamos a nuestros clientes que implementen un cierre preventivo de sus servidores mientras investigamos la situación", agregó Balonis.

El aviso de amenaza no especificó qué grupo de hackers podría estar detrás de esta posible intrusión, y las agencias de seguridad como el FBI y la CISA no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre la alerta.

Esta no es la primera vez que Kiteworks enfrenta problemas de seguridad. Anteriormente, la empresa, que operaba bajo el nombre de Accellion, fue víctima de un ciberataque que comprometió los datos de cientos de organizaciones. En esa ocasión, una vulnerabilidad en su aplicación de transferencia de archivos permitió a un grupo de extorsión acceder y robar información sensible.

La empresa ha tomado medidas para corregir las vulnerabilidades conocidas en su software, recomendando a todos sus clientes que utilicen la última versión, la 9.5.1. Sin embargo, en su comunicación, Kiteworks también expresó su preocupación por la explotación de vulnerabilidades desconocidas, conocidas como zero-day, que no pueden ser remediadas antes de ser aprovechadas por los atacantes.

La compañía instó a sus clientes a cerrar sus sistemas antes del fin de semana para protegerse de cualquier posible ataque, dado que no se puede confirmar si existen otras vías de acceso indebido.

La cantidad exacta de clientes afectados no está clara, pero Kiteworks afirma tener miles de clientes en sectores como la salud, la tecnología, la educación y el gobierno. Un cliente del sector salud informó que recibió la alerta y tomó la decisión de cerrar su servidor de inmediato, lo que ha causado demoras en la atención a pacientes.

Como parte de su compromiso con la seguridad, Kiteworks ha reiterado la importancia de la cooperación con las autoridades para mitigar estos riesgos. La empresa sigue trabajando para asegurar que sus sistemas sean robustos y confiables, a pesar de los desafíos actuales.