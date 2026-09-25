Lightspeed busca recaudar $250 millones para un nuevo fondo en India enfocado en IA

Lightspeed se propuso recaudar $250 millones para un nuevo fondo enfocado en inversiones en inteligencia artificial (IA) en India. Esta iniciativa marca un cambio significativo en su estrategia, ya que busca alinear su ciclo de recaudación de fondos en el país con sus fondos globales por primera vez. La firma espera que la IA impulse la próxima ola de startups en uno de los mercados más grandes del mundo.

La empresa de capital de riesgo, con sede en Silicon Valley, ya es un importante inversor en empresas de IA como Anthropic, xAI y Databricks. En India, ha respaldado a Sarvam AI, uno de los principales desarrolladores de modelos de lenguaje del país, seleccionado por el gobierno indio para ayudar en el desarrollo de modelos de IA soberanos.

El nuevo fondo, denominado Lightspeed India Partners V, será la mitad del tamaño de su predecesor, que recaudó $500 millones en 2022, y ya ha asegurado compromisos por el 80% de su objetivo de $250 millones, según una carta enviada a los inversores y vista por TechCrunch.

A finales de abril, Lightspeed divulgó el nuevo fondo en un archivo regulatorio en EE.UU., aunque no especificó su tamaño objetivo. Los medios indios habían informado previamente que la firma buscaba recaudar entre $300 millones y $350 millones para este vehículo.

Lightspeed planeó comenzar a invertir desde el nuevo fondo en un plazo de dos meses, diseñándolo con un periodo de inversión de aproximadamente dos años y medio. Hasta entonces, continuará realizando inversiones finales desde el fondo existente.

Un portavoz de Lightspeed declinó hacer comentarios al respecto.

Con este nuevo fondo, Lightspeed también trasladó sus fondos en India al mismo ciclo de recaudación de fondos que sus fondos globales por primera vez, un cambio que alinea más de cerca su negocio regional, establecido hace casi dos décadas, con el resto de la firma.

Esta decisión sigue un movimiento similar de la firma rival Accel, que en agosto recaudó su último fondo de $550 millones en India junto a nuevos fondos para EE.UU. y Europa, como parte de un esfuerzo de recaudación de $3.5 mil millones coordinado. Fue la primera vez que Accel había recaudado los cuatro fondos simultáneamente.

El fondo de $250 millones está diseñado para coincidir con la rapidez con que Lightspeed está invirtiendo actualmente y su periodo de inversión más corto. Lightspeed sugirió a los inversores que el tamaño más pequeño permite enfocarse en acuerdos individuales en lugar del tamaño del fondo, y recaudar su próximo fondo más pronto.

El nuevo fondo también representa un enfoque más agudo en la IA dentro de la estrategia de inversión en etapas tempranas de Lightspeed en la región. La tesis de inversión esbozada en la carta anticipa que la IA generará más valor en India que lo que lo hizo Internet, buscando empresas de IA en toda India y el sudeste asiático.

India aún no ha producido un desarrollador de modelos de IA de frontera importante en el escenario global y ha atraído mucho menos inversión en IA que EE.UU. y China. Sin embargo, los inversores ven cada vez más una oportunidad para India en la capa de aplicación, aprovechando la gran cantidad de desarrolladores de software del país y su historia de décadas como un centro para servicios de software y tecnología.

El nuevo vehículo de $250 millones en India es solo una fracción del capital disponible a través de la plataforma global de Lightspeed. La firma, que gestiona más de $65 mil millones en activos a nivel global, recaudó $9 mil millones en varios nuevos fondos el diciembre pasado, la mayor recaudación en su historia. Este total incluyó un fondo de capital de riesgo en etapas tempranas de $980 millones.

Los fondos dedicados a India y el sudeste asiático de Lightspeed representan solo parte del capital que la firma ha puesto a trabajar en la región. Esos fondos han desplegado aproximadamente $900 millones, mientras que los fondos globales de Lightspeed han invertido otros $1.6 mil millones para apoyar a las empresas de la cartera regional, según la carta a los inversores.

La decisión de dedicar su nuevo fondo regional completamente a la IA también marca un enfoque temático más agudo para Lightspeed en un mercado donde históricamente ha invertido en varios sectores. Su cartera en India abarca negocios que incluyen comercio rápido, Internet de consumo, software y servicios domésticos.

El equipo que lideró los cuatro fondos anteriores de Lightspeed en India gestionará el nuevo fondo, según se indicó en la carta.