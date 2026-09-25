FOTO: El VPH: 8 de cada 10 personas lo contraerán a lo largo de su vida

Buenos Aires, 25 de septiembre (NA) -- El virus del papiloma humano o VPH, que se propaga mayormente a través del contacto sexual, es extremadamente común, con estimaciones que indican que 8 de cada 10 personas lo contraerán en algún momento de sus vidas.

Así lo afirmó el Dr. Fernando Burgos (M.N. 81.759) en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, quien destacó que "en la mayoría de los casos, el organismo es capaz de controlar la infección, aunque el riesgo de desarrollar cáncer se incrementa cuando ciertos tipos de alto riesgo permanecen en el cuerpo durante años".

El pediatra también subrayó: "Los hombres pueden adquirir y transmitir el VPH sin ser conscientes de ello. Además, pueden desarrollar verrugas genitales y cáncer de pene, ano u orofaringe. Vacunar a los varones no solo protege su salud, sino que también ayuda a reducir la propagación del virus".

Al abordar la carga de enfermedad en Argentina y el impacto de la vacunación, el especialista comentó: "Las proyecciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer para 2024 anticipan 4.679 casos nuevos y 2.662 muertes por cáncer de cuello uterino en el país, lo que se traduce en un promedio de más de 7 muertes diarias".

"El Ministerio de Salud reporta una tasa de mortalidad de 8,2 por cada 100.000 mujeres por este tipo de cáncer. Es importante aclarar que estas cifras son estimaciones, no un conteo diario de diagnósticos o fallecimientos", agregó el Dr. Burgos, miembro del departamento científico de Fundación Vacunar.

El especialista resaltó que "la vacuna ayuda a prevenir infecciones por los tipos de VPH que cubre, lo que a su vez previene lesiones precoces y cánceres asociados, especialmente el de cuello uterino. Su eficacia ya se ha demostrado en la población: en Inglaterra, la tasa de cáncer de cuello uterino disminuyó un 87% en el grupo que recibió la vacuna a los 12 y 13 años, en comparación con generaciones anteriores que no fueron vacunadas".

El Calendario Nacional de Vacunación en Argentina recomienda una dosis a los 11 años para todos los chicos y chicas. Esta vacunación se realiza en la preadolescencia para asegurar una buena respuesta inmunitaria y brindar protección antes del contacto con el virus. La vacuna es gratuita en los centros de salud públicos.

Respecto a la situación de adultos que no se vacunaron o que ya tienen VPH, el Dr. Burgos aconsejó: "Es fundamental consultar a un profesional de la salud. Haber tenido VPH no implica haber estado expuesto a todos los tipos cubiertos por la vacuna. La vacuna previene nuevas infecciones, pero no elimina una infección existente ni cura lesiones".

El especialista añadió que en Argentina, el recupero gratuito del calendario se extiende a mujeres nacidas a partir de 2000 y varones nacidos desde 2006, que sean menores de 26 años al momento de vacunarse. La indicación y beneficios posteriores a esta edad se evalúan de manera individual.

La detección temprana es crucial. El Dr. Burgos indicó que el VPH "habitualmente no presenta síntomas" y que algunos tipos pueden causar verrugas genitales. Por otro lado, una infección de alto riesgo puede provocar cambios en las células del cuello uterino sin generar molestias. Por ello, los chequeos son esenciales, ya que sentirse bien no garantiza que no haya una infección por VPH.

Sobre los controles necesarios, el especialista explicó: "El PAP detecta alteraciones en las células del cuello uterino. En Argentina, se recomienda realizarlo a partir de los 25 años, con dos controles en el primer año y luego cada tres años si los resultados son normales. A partir de los 30 años, se sugiere el test de VPH, que debe repetirse cada cinco años si el resultado es negativo".

"La colposcopía se indica si los resultados requieren un examen más detallado del cuello uterino y, si es necesario, tomar una biopsia. No es un estudio rutinario para todas las personas junto con el PAP y el test de VPH", enfatizó. La detección temprana permite identificar y tratar lesiones antes de que se conviertan en cáncer. Por eso, la vacuna y los controles son complementarios; incluso quienes están vacunados deben seguir con los chequeos indicados.

El Dr. Burgos también comentó que "un resultado positivo para VPH no significa tener cáncer". Dependiendo del resultado, la edad y los antecedentes, el equipo de salud indicará los pasos a seguir, que pueden incluir controles de seguimiento, un PAP, una colposcopía o una biopsia. Muchas infecciones se resuelven por sí solas y, si se detecta una lesión precancerosa, puede ser tratada y controlada. Lo esencial es mantener el seguimiento".

"El uso correcto y constante del preservativo disminuye la probabilidad de transmisión, aunque no la elimina completamente, ya que el VPH también puede afectar áreas de piel que no cubre el preservativo. Es fundamental continuar con los controles del cuello uterino según la edad y los resultados previos", concluyó.

Entre los mitos que es importante desmentir, el Dr. Burgos mencionó: "Uno de los más comunes es ‘si tengo VPH, tengo cáncer’. Esto es falso: la infección es muy frecuente y, en la mayoría de los casos, desaparece sin causar enfermedad. Un resultado positivo requiere un seguimiento adecuado, pero no equivale a un diagnóstico de cáncer".

Asimismo, se refirió a otro mito que preocupa a muchas familias: "La vacuna contra el VPH causa esterilidad". La evidencia actual no respalda esta afirmación, ya que la Organización Mundial de la Salud ha revisado estudios epidemiológicos y de seguridad, concluyendo que la vacunación ayuda a proteger la salud futura al prevenir lesiones y reducir la necesidad de tratamientos por cáncer de cuello uterino que pueden afectar la capacidad reproductiva".