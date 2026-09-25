Conductor en San Juan dio positivo en alcoholemia y no tenía documentos: le retuvieron el auto
Tras un procedimiento, al hombre se le retuvo la licencia de conducir y el vehículo, a la vez que deberá pagar $600.000 de multa.
FOTO: Conductor en San Juan dio positivo en alcoholemia y no tenía documentos: le retuvieron el auto
Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – Un conductor fue detectado con alcoholemia positiva y sin documentación en la provincia de San Juan y, tras el resultado detectado, le preguntó a los agentes si podía llamar a su abogado.
Todo se inició cuando efectivos de la Agencia de Seguridad Vial concretaban diversos operativos de prevención en las calles de la ciudad de San Juan y se cruzaron con un conductor en actitud sospechosa, por lo que ordenaron que frene la marcha.
Al realizarle el test de alcoholemia confirmaron que tenía 2,63 g/l de alcohol en sangre y no poseía el Documento Nacional de Identidad (DNI), según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.
En tanto, cuando el hombre conoció el grave resultado, le preguntó al agente si podía llamar a su abogado, algo que llamó la atención.
Al conductor se le retuvo la licencia y el vehículo y deberá pagar $600 mil de multa por la infracción cometida.
También, fueron detectados un chofer profesional en Santo Tomé, Corrientes, durante un operativo en la Ruta Nacional 14, cuyo test le dio positivo con 0,33 g/L, mientras que en la Autopista Panamericana se registró otro episodio donde un conductor particular dio 0,80 g/L y ambos admitieron haber tomado alcohol previamente.
"Estos casos reflejan la importancia de los controles para reducir las consecuencias de conducir después de consumir alcohol, una conducta que compromete la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de provocar un siniestro vial grave", expresaron los voceros.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en San Juan?
Un conductor fue detenido por dar positivo en alcoholemia y no tener documentos.
¿Cuánto alcohol tenía en sangre?
El test arrojó 2,63 g/l de alcohol en sangre.
¿Qué medidas se tomaron?
Se le retuvo la licencia de conducir y el vehículo, y deberá pagar una multa de $600.000.
¿Dónde ocurrió el hecho?
En la ciudad de San Juan, durante un operativo de prevención vial.
¿Qué dicen las autoridades sobre este tipo de controles?
Resaltan su importancia para evitar siniestros viales graves por conducción bajo efectos del alcohol.
[Fuente: Noticias Argentinas]