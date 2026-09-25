FOTO: Conductor en San Juan dio positivo en alcoholemia y no tenía documentos: le retuvieron el auto

Buenos Aires, 25 septiembre (NA) – Un conductor fue detectado con alcoholemia positiva y sin documentación en la provincia de San Juan y, tras el resultado detectado, le preguntó a los agentes si podía llamar a su abogado.

Todo se inició cuando efectivos de la Agencia de Seguridad Vial concretaban diversos operativos de prevención en las calles de la ciudad de San Juan y se cruzaron con un conductor en actitud sospechosa, por lo que ordenaron que frene la marcha.

Al realizarle el test de alcoholemia confirmaron que tenía 2,63 g/l de alcohol en sangre y no poseía el Documento Nacional de Identidad (DNI), según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, cuando el hombre conoció el grave resultado, le preguntó al agente si podía llamar a su abogado, algo que llamó la atención.

Al conductor se le retuvo la licencia y el vehículo y deberá pagar $600 mil de multa por la infracción cometida.

También, fueron detectados un chofer profesional en Santo Tomé, Corrientes, durante un operativo en la Ruta Nacional 14, cuyo test le dio positivo con 0,33 g/L, mientras que en la Autopista Panamericana se registró otro episodio donde un conductor particular dio 0,80 g/L y ambos admitieron haber tomado alcohol previamente.

"Estos casos reflejan la importancia de los controles para reducir las consecuencias de conducir después de consumir alcohol, una conducta que compromete la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de provocar un siniestro vial grave", expresaron los voceros.