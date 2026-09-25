La gran historia de "Juanchi" Mallía y Santi Carreras: Pumas, amigos y socios en los negocios

Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras construyeron una amistad que nació en el rugby y trascendió las canchas. Los dos cordobeses, compañeros en Los Pumas y protagonistas de una extensa trayectoria internacional, también decidieron convertirse en socios y trasladar su espíritu de equipo al mundo de los negocios.

Aunque tienen algunas diferencias que los hacen particulares —uno es hincha de Talleres y del Jockey, mientras que el otro simpatiza con Belgrano y juega en el Athletic, ambos clásicos rivales—, construyeron una relación que se mantiene a la distancia y con el paso de los años.

Mallía, actualmente en Francia, donde juega en el Stade Toulousain, y Carreras, en Inglaterra, donde milita en el Bath Rugby, hablaron con Cadena 3 sobre su amistad, los proyectos que comparten y el aprendizaje que implica emprender.

Una amistad que nació en el rugby

La relación comenzó cuando ambos eran adolescentes y compartían entrenamientos en Córdoba. Con el tiempo, coincidieron en Jaguares y Los Pumas, lo que terminó de consolidar el vínculo.

“Nuestra amistad empezó de chicos, cuando empezamos a entrenar a los 16 o 17 años. Yo le llevo dos años. Empezamos a compartir entrenamientos, después jugamos en Jaguares, en Los Pumas, compartimos mucho siendo los dos de Córdoba y surgió la amistad”, recordó Mallía.

“Es divertido que los dos tengamos clubes diferentes tanto en rugby como en fútbol y que seamos tan amigos”, agregó.

Carreras coincidió en que sus caminos deportivos contribuyeron a fortalecer el vínculo.

“Los dos hicimos un proceso en nuestras carreras, sumado a que nos conocimos en Córdoba y pegamos buena onda. Vivimos el mismo proceso de irnos a Buenos Aires, donde nos encontramos mucho como amigos. Ahí se forjó la relación”, explicó.

La convivencia lejos de Córdoba también fue importante. Ambos vivieron en el mismo complejo en Buenos Aires y luego continuaron sus carreras en Europa.

“Hace un año y medio o dos años nos pusimos con el café. Forjamos una amistad muy fuerte. Vivimos en el mismo complejo en Buenos Aires, lejos de casa, y ese acompañamiento mutuo nos acercó un montón”, contó Mallía.

Del café, a los nuevos emprendimientos

El gusto que ambos tienen por el café terminó dando origen a ASTE Café con Pasión, una cafetería ubicada en Nueva Córdoba. El proyecto fue inaugurado junto a Federico Sartori y Lucas Huespe, quienes tienen un rol central en el funcionamiento cotidiano del negocio.

“Como nos gusta mucho volver a Córdoba, nos dieron ganas de hacer algo distinto al rugby. Una de las actividades que más hacemos es ir a tomar café. Surgió la posibilidad y las ganas de hacer un proyecto juntos en Córdoba, y abrimos en junio/julio del año pasado”, relató Mallía.

“Estamos muy contentos con otros dos socios, Lucas Huespe y Federico Sartori. Ellos trabajan para que sea posible; nosotros acompañamos a la distancia”, agregó.

La idea, explicó, también nació como una forma de generar un punto de encuentro cuando ambos regresan a Córdoba.

“Eran las ganas para, cuando volvamos, decir que tenemos otro lugar de encuentro estando en Córdoba, ya que cada uno iba a su club, donde podamos compartir con amigos y familia”, señaló.

Pero el café fue apenas el comienzo. Los deportistas también avanzaron con Ínfimo, una tostadora de café, y trabajan en un nuevo emprendimiento en Cañita Soho, en la zona sur de la ciudad.

“Estamos acostumbrados al deporte en equipo y el trabajo en equipo, y me entusiasma trasladar esa noción de equipo a otros ámbitos de la vida”, explicó "Juanchi" Mallía.

“Tratamos de armar distintos grupos de trabajo para aportarle algo a la sociedad más allá de vender café: queremos crear un lugar de encuentro y que la gente pase un buen momento”, agregó.

Sobre el proyecto de Cañita Soho, detalló que apunta a incorporar un nuevo espacio comercial y gastronómico en una zona que consideran con potencial de crecimiento.

“Creíamos que era un buen lugar para este tipo de negocios, ya que hay mucho tránsito de gente y barrios aledaños. Creemos que lo podremos inaugurar en un mes o un mes y medio. Crecemos y aprendemos”, contó.

Carreras también destacó la posibilidad de aprender a través de estos proyectos.

“Después de lo del café surgieron nuevas posibilidades. Vamos por ese camino. Hoy estamos en un proyecto en Cañita Soho con Alto Tejeda, apuntando a eso además del café. Siempre decimos de aprender, que te da noción de otra forma de ver distintas cosas y brindar trabajo a otra gente y crecer uno mismo aprendiendo y entendiendo otras cosas”, sostuvo.

“Somos una gran sociedad”

La sociedad entre ambos se apoya en una relación que excede lo comercial. Mallía describió a Carreras como una persona introvertida y observadora, pero de palabra importante dentro del grupo.

“Somos una gran sociedad; cada uno tiene distintas cosas que aportar al equipo”, afirmó.

“Santi es una persona más introvertida pero muy observadora. Cada vez que habla el resto escucha, porque no lo escuchamos muy seguido. Cada vez que tiene algo para decir es importante. Somos muy compañeros: nos conocemos de memoria adentro y afuera de la cancha”, describió Mallía.

Carreras, por su parte, destacó la actitud de Mallía para acompañar a quienes lo rodean.

“Juanchi siempre está: es muy atento a todo. Cualquier cosa que pase siempre está. Lo tengo presente para todo tipo de situaciones: siempre te presta una oreja”, contó.

El vínculo también se hizo evidente durante el largo período de recuperación que atravesó Mallía antes de regresar a las canchas.

“Santi me acompañó un montón, desde la primera noche que pasamos en Inglaterra, y después a la distancia con llamadas y mensajes. Pasamos Navidad juntos en Francia en 2025. Ahora volví a las canchas, muy contento. Se extrañaba un montón. Me volví a sentir jugador de rugby después de diez meses. Las sensaciones son muy buenas: estoy feliz de volver a disfrutar”, relató Mallía.

Un aprendizaje más allá del rugby

Los dos reconocen que todavía están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial y que el aprendizaje forma parte del proceso.

“Somos nuevos en el mundo de los negocios, estamos aprendiendo, pero el que quiera emprender, que tenga un propósito y lo sienta y ponga el esfuerzo que amerita, que no se vuelva loco por el resultado: es mucho más importante el proceso que uno atraviesa”, reflexionó Mallía.

Carreras coincidió: “La clave es poner corazón y esfuerzo. Si uno está comprometido con lo que quiere hacer, en algún momento da sus frutos”.

Y resumió la dinámica entre los cuatro socios: “Somos un equipo de cuatro y nos decimos las cosas como son. Es para el bien del equipo y de nuestra sociedad. Todos apuntamos para el mismo lado y nos hacemos fuertes con el punto de vista de cada uno, al que valoramos y entendemos. Somos abiertos y nos apoyamos en lo que piensa el otro”.

Así, mientras Mallía y Carreras continúan sus carreras profesionales en el rugby europeo, también construyen en Córdoba un proyecto que nació de una amistad y que busca trasladar los valores del deporte de equipo a nuevos desafíos.

Entrevista de Juan Vallejo