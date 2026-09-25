Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este viernes 25 de septiembre

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este viernes con una extensa agenda de competencias en Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela. Habrá finales y definiciones en atletismo, canotaje, escalada, deportes de conjunto y distintas disciplinas de raqueta.

En Santa Fe, el atletismo tendrá actividad desde las 9 en el CARD, con varias finales durante el día. También habrá escalada en el ISEF 27, canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal, balonmano masculino en el Invencible Santa Fe y canotaje slalom en distintos espacios de la zona del Parque Sur. Paraná, en tanto, tendrá las definiciones del sóftbol masculino, con el partido por el bronce a las 14 y la final a las 16.30.

Rosario concentrará una de las agendas más amplias, con voleibol, raquetbol, fútbol, bádminton, squash, tenis, tenis de mesa, polo acuático, tiro con arco, taekwondo y karate. Entre los platos fuertes estarán el partido por el tercer puesto y la final del voleibol masculino, mientras que el seleccionado argentino de fútbol enfrentará a Paraguay desde las 15 por la medalla de oro.

En Rafaela, el pádel tendrá cuatro partidos decisivos: los terceros puestos femenino y masculino serán a las 11 y 13, respectivamente, mientras que las finales están programadas para las 16 y las 18. Además, los partidos de Las Leonas y Los Leones podrán seguirse en las pantallas de los Fan Fest para quienes no cuenten con entradas.

El acceso a las competencias es libre y gratuito, previa descarga del QR correspondiente, y estará sujeto a la capacidad de cada escenario. La programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar la agenda actualizada en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial de los Juegos antes de asistir.