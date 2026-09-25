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Juegos Suramericanos Notas

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este viernes 25 de septiembre

Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela tendrán actividad desde la mañana, con partidos por medallas y definiciones en varias disciplinas.

25/09/2026 | 07:25Redacción Cadena 3 Rosario

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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continuarán este viernes con una extensa agenda de competencias en Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela. Habrá finales y definiciones en atletismo, canotaje, escalada, deportes de conjunto y distintas disciplinas de raqueta.

En Santa Fe, el atletismo tendrá actividad desde las 9 en el CARD, con varias finales durante el día. También habrá escalada en el ISEF 27, canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal, balonmano masculino en el Invencible Santa Fe y canotaje slalom en distintos espacios de la zona del Parque Sur. Paraná, en tanto, tendrá las definiciones del sóftbol masculino, con el partido por el bronce a las 14 y la final a las 16.30.

Rosario concentrará una de las agendas más amplias, con voleibol, raquetbol, fútbol, bádminton, squash, tenis, tenis de mesa, polo acuático, tiro con arco, taekwondo y karate. Entre los platos fuertes estarán el partido por el tercer puesto y la final del voleibol masculino, mientras que el seleccionado argentino de fútbol enfrentará a Paraguay desde las 15 por la medalla de oro.

En Rafaela, el pádel tendrá cuatro partidos decisivos: los terceros puestos femenino y masculino serán a las 11 y 13, respectivamente, mientras que las finales están programadas para las 16 y las 18. Además, los partidos de Las Leonas y Los Leones podrán seguirse en las pantallas de los Fan Fest para quienes no cuenten con entradas.

El acceso a las competencias es libre y gratuito, previa descarga del QR correspondiente, y estará sujeto a la capacidad de cada escenario. La programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar la agenda actualizada en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial de los Juegos antes de asistir.

Lectura rápida

¿Qué eventos se llevarán a cabo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026?
Habrá competencias de atletismo, canotaje, escalada, deportes de conjunto y disciplinas de raqueta.

¿Dónde se realizarán las competencias?
Las competencias se llevarán a cabo en Rosario, Santa Fe, Paraná y Rafaela.

¿Cuándo comenzarán las actividades de atletismo?
Las actividades de atletismo comenzarán a las 9 en el CARD.

¿Cómo se puede acceder a las competencias?
El acceso es libre y gratuito, previa descarga del QR correspondiente, y sujeto a la capacidad de cada escenario.

¿Por qué se recomienda consultar la agenda actualizada?
La programación puede sufrir modificaciones, por lo que es importante verificar la agenda en la aplicación SantaFe2026 o en el sitio oficial antes de asistir.

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